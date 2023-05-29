Kıbrıs'taki TC seçmeni yine Kılıçdaroğlu dedi

Türkiye’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında kullanılan oyların sayımı sürüyor.

NTV sitesinde yer alan bilgilere göre yurt dışı oyların sayılan yüzde 93.11’ine göre Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 ilçede kullanılan oyların dağılımı şöyle:

Lefkoşa- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.62 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60.38

Mağusa- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.57 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.43

Güzelyurt- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.29 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.71

Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti uyruklu seçmenler, seçimin ikinci turu için 20-24 Mayıs tarihlerinde oy kullanmıştı. Sandıklar Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta kurulmuştu. Seçmenler Lefkoşa ve Mağusa’da kurulan sandıklarda 4 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün boyunca oy kullanmıştı.