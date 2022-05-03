"Kıbrıs Türklerin Euro’ya geçmesine tam destek”

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Rum Üyesi Mavrides Kanal SİM’e konuştu, “Euro’ya geçilmesi hem Kıbrıslı Türkler için, hem de Kıbrıs’ın bütünü için faydalı olabilir” dedi.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı üyesi Kostas Mavrides, Kıbrıslı Türklerin ‘Euro para birimi kullanması’na tam destek verdi.

AB müktesebatının kuzeyde askıda olduğuna ve resmi olarak Euro bölgesine giremeyeceğine dikkati çeken Mavrides, buna rağmen gayrı resmi olarak Euro’ya geçilebileceğini, bunun örenekleri olduğunu söyledi.

Kostas Mavrides, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını izlemek üzere Strazburg’da bulunan Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’nun sorularını yanıtladı.

DİKO üyesi Avrupalı parlamenter, ‘Kıbrıslı Türklerin Euro kullanmasının birçok açıdan yararlı olacağına’ işaret etti. Kostas Mavrides, Kıbrıslı Türklerin Türk Lirası kullanımından kaynaklanan ekonomik istikarsızlık ortamının Euro ile daha istikrarlı bir noktaya gelebileceğini ifade etti.

“Euro’ya geçmekle Kıbrıslı Türkler, ait oldukları Avrupa Birliği’yle yakınlaşacaktır” diyen Mavrides, bunun giderek Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ve adanın bütünüyle AB’ye entegrasyonuna yarımcı olacağına inanç belirtti.

Bir soru üzerine ‘müktesebatın kuseyde askıda olmasından dolayı Avrupa Birliği kurumlarında resmi olarak bu yönde bir adım atılamayacağını’ anlatan Avrupa Parlamentosu Üyesi Mavrides, ancak gayrı resmi olarak bazı girişimlerin yapılabileceğini belirtti.

Mavrides, Kıbrıslı Türklerin birkaç yıl önce bu konuda pek istekli olmadıkları yönündeki gözlemini de paylaştı ve bunu ‘Türk Lirası’nın o dönemde görece itikrarlı olmasına’, ayrıca ‘Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözüm beklentileri’ne bağladı.

DİKO üyesi 59 yaşındaki Kostas Mavrides 2014’ten beri iki dönem Avrupa Parlamentosu’nda görev yapıyor.