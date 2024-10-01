Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü töreninde “pankart krizi” iddiası

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü yürüyüşü sırasında "Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart taşıyan iki Kıbrıslı Türk'ün tutuklandığı iddia edildi.

Cyprus Mail’den Tom Clever’in haberine göre iki Kıbrıslı Türk, geçit töreninde pankart açtı. Polis, tören sırasında siyasi içerikli pankart açmanın yasak olduğunu bildirdi. Ancak söz konusu iki kişi, pankartı indirmeyi reddetti ve tutuklandı.

Cyprus Mail, ihbarları doğrulamak için ulaşmayı denedikleri polisin yanıt vermediğini yazdı.

Gazete, pankartın son 2 gündür eski Avrupa Parlamentosu seçimleri adayı Kıbrıslı Türk Oz Karahan tarafından sıkça paylaşıldığına da dikkat çekti.

Yeşil Parti'den AP’ye aday olan Karahan, bildirilen tanıma uyan bir dijital görüntü ve "Kıbrıs'ın özgürlüğü için pan-Kıbrıs seferberliği" tarafından oluşturulan bir imza kampanyasının bağlantısını paylaşmıştı.