Kıb-Tek’te sistem devre dışı kaldı, işlemler durdu.

Genel Müdür Gürcan Erdoğan, kurumun ana merkez binasının elektrik şebekesinde yaşanan voltaj yüksekliği nedeniyle sistemin devre dışı kaldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Erdoğan, yaşanan sıkıntı nedeniyle bölgelere erişim sağlanamadığını, veznelerden ödeme alınamadığını belirtti, ülke genelindeki elektrik arızalarına yönelik bilgi alımı yapılamadığını da kaydetti.

Tamirat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Erdoğan, saat 14.00 itibariyle sistemin devreye girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.