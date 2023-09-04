KIB-TEK’e sınavsız istihdama mahkeme yolu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te tartışmalı sınava yönelik gerilim daha da attı. 78 kişilik münhalin ardından, kuruma 63 kişi daha sınavsız şekilde ‘geçici’ statüde istihdam edildi.
Ayşe GÜLER
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te sınava yönelik tartışma daha da alevlendi.
78 kişilik münhalin ardından, kuruma 63 kişi daha sınavsız şekilde ‘geçici’ statüde istihdam edildi.
Ayrıca, KIB-TEK’te sözleşmeli statüde bulunan 8 avukat da sessiz sedasız kadrolandı.
Sınava katılıp, ‘geçemeyen’ 30’a yakın adayın ise itirazda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Hükümet ortaklarının kontenjanı ile çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinin yakın akrabalarının oluşturduğu iddia edilen 63 kişi, bu sabah kurumda işe başladı.
EL-SEN, geçici işçi statüsünde işe alımlarla ilgili Toplu İş Sözleşmesine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi (YİM)’e başvuracağını YENİDÜZEN’e açıkladı.
Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’e yapılan geçici istihdamların 37’sinin UBP, 14’ünün DP, 12’sinin ise YDP kontenjanından yapıldığını belirtti, Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derece akrabalarının işe alındığını söyledi.
Tuğcu, şaibeli sınavı geçemeyen 30’a yakın adayın, itirazda bulunmaya hazırlandığını duyurdu, kendilerine yargı sürecine yönelik destekte bulunacaklarını söyledi.
YENİDÜZEN, listeyi ele geçirdi
YENİDÜZEN, kuruma sınavsız, ‘geçici’ statüde istihdam edildiği iddia edilen 63 kişilik listeyi de ele geçirdi.