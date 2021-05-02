Kayıp çocuk Kalkanlı’da aranıyor

Güzelyurt bölgesinde Narenciye işçisi ailenin 14 yaşındaki kayıp çocuk Yıldız Önen, Kalkanlı bölgesinde Polis ve Sivil Savunma ekipleri tarafından hala aranıyor.Aramalara bugün de hız veren Polis ve Sivil Savunma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarını hem karada hem de uçurulan kamera ile havadan sürdürüyor.Hatırlanacağı üzere; Polis, Kalkanlı’da sakin 14 yaşındaki Yıldız Önen’in çalışmakta olduğu iş yerinden 30 Nisan’da saat 16:30'da ayrıldığını ve o saatten sonra evine dönmediğini duyurmuş, “söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” açıklamasında bulunmuştu.

FOTO: Gadara Medya