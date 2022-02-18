Kayıp aranıyor
Mormenekşe'de sakin Mulla Emin PEKRİOĞLU aranıyor. Polisten yapılan açıklamaya göre PEKRİOĞLU saat 12:00'da arabasıyla evinden ayrıldı ve geri dönmedi.
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Mormenekşe'de sakin Mulla Emin PEKRİOĞLU aranıyor. Polisten yapılan açıklamaya göre PEKRİOĞLU saat 12:00'da arabasıyla evinden ayrıldı ve geri dönmedi.
Polisin açıklaması şöyle:
18.02.2022 tarihinde Mormenekşe'de sakin Mulla Emin PEKRİOĞLU (E-69), saat 12:00 sıralarında kullanımındaki PK 776 plakalı aracı ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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