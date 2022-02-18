Kayıp aranıyor

Mormenekşe'de sakin Mulla Emin PEKRİOĞLU aranıyor. Polisten yapılan açıklamaya göre PEKRİOĞLU saat 12:00'da arabasıyla evinden ayrıldı ve geri dönmedi.

Polisin açıklaması şöyle:

18.02.2022 tarihinde Mormenekşe'de sakin Mulla Emin PEKRİOĞLU (E-69), saat 12:00 sıralarında kullanımındaki PK 776 plakalı aracı ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.