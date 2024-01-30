Yılın ilk yoğun yağışları kuzeyde olumsuzluklara neden oluyor. Buzlanma ve toprak kaymaları yaşanıyor, trafik olumsuz etkileniyor...

Belediyeler, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bazı noktalarda yaşanan aksaklıklara ise belediye ekipleri müdahale ediyor.

Günün ilk saatlerinde sabaha kadar yağan yağmur, pek çok bölgenin yollarında su birikintilerine neden olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Canlı aktarım:

Dörtyol - Korkuteli arasında ve Geçitkale – Dörtyol yolları buzlandı

Mağusa - Lefkoşa Anayolunun, Dörtyol - Korkuteli arasında ve Geçitkale - Dörtyol arasındaki güzergahta dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma meydana geldi. Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Karşıyaka - Kozan yolunda yol kayması

Karşıyaka - Kozan yolunda oluşan yol kayması nedeniyle, yol kullanımı sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtildi. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları kullanmaları rica edildi.

Öte yandan, Lapta ile Kayalar'da bazı noktalarda toprak kayması yaşandığı ve kayaların yola doğru düştüğü de gözlemlendi.

Toprak kaymaları yaşandı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kayalar - Sadrazam köy yolunda şiddetli yağış nedeniyle yol boyunca yer yer toprak kaymaları yaşandığını açıkladı.

Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları rica edildi.

Şiddetli rüzgar Girne'de ağaç söktü

Şiddetli rüzgar, Girne’deki Arnavut Kebap isimli işletmede ağaç söktü. İşletme sahibi Ahmet Arnavut, yaşananlar üzerine “Bu kadar zararla kurtulmak da bir kar” yorumunu yaptı.

Dörtyol - Korkuteli arasındaki bölümde buzlanma

Polis, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nun, Dörtyol - Korkuteli arasındaki güzergahta dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini rica etti.

Boğazköy'de olumsuzluklar gideriliyor

Bu bağlamda, Dikmen Belediyesi, Boğazköy Şehitler Caddesi'nde yoğun yağışlardan dolayı yaşanan olumsuzlukların giderilmeye çalışıldığını, ekiplerin ilgili noktada çalışmalar yaptığını duyurdu.

Dikmen Belediyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı, herhangi bir durumun olması durumunda ulaşılabilecek telefon numaralarını paylaştı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Boğazköy Şehitler Caddesindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Şehitler Caddesini kullanan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve zabıta ekiplerimizin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur.

Benzer olumsuzluklar için Dikmen Belediyesi Acil telefon hatlarımız devrededir:

0533 866 2390 / 0533 820 8232 / 0533 870 0511 / 0533 834 3814 / 0533 825 7699"

Ciklos mevkiinde buzlanma yaşanmıştı

Girne - Lefkoşa Anayolu'ndaki Ciklos mevkiinde gece geç saatlerde yaşanan buzlanma nedeniyle ilgili nokta trafiğe kapatılmş, yol temizlenerek sabah saatlerinde yeniden trafiğe açılmıştı.

Polis sürücüleri uyardı

Polis, yağışların devam etmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

"SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE

Ülkemizde etkili olan, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle;

• Yollarda seyredecek olan araç sürücüleri; şiddetli yağış, sis, taş düşmesi, toprak kayması ve buna benzer sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek afetlerle karşılaşmaları durumunda yavaş ve dikkatli seyretmeleri,

• Kar yağışı olması halinde, kar görmek amacıyla araçlarını tehlikeli dağ yollarına sürmemeleri ve diğer araçlara tehlike arz edecek şekilde yol kenarlarına park etmemeleri,

• Oluşması muhtemel; su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve buna benzer olumsuzlukları öngörerek araçlarını güvenli yerlere park etmeleri.

• Yaşanacak olumsuzluklar karşısında vatandaşlarımızın

“155 Polis İmdat ve 199 İtfaiye” ihbar hatlarını aramaları önemle rica olunur."

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Dairesi dün yaptığı açıklamada, yağışlı havanın devam edeceğini duyurmuştu. Verilen bilgiye göre, Çarşamba sabahı yüksek noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor.

Güneydeki Meteoroloji Dairesi ise, Pazartesi akşamı ile Çarşamba akşamı arasında aşırı yağış ve şiddetli fırtına beklendiğini açıklamış, turuncu alarm verdiğini duyurmuştu.