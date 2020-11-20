Karpaz'da aşırı yağışlardan iki köy yolu kapandı

Karpaz'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle bir iki köy yolu kapandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre aşırı Yağış nedeniyle Derince - Adaçay köy yolunda meydana gelen çökme ve Ziyamet yol kavşağı taş düşmesi nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Ulaşım Ziyamet ikinci kavşak üzerinden sağlanıyor. Aksaklıkların giderilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.









Fotoğraflar: Burak Teyarecioğlu / Meral Sertsoy / Biray Hamzaoğulları / Fevzi Üzmen

Görüntü: Meral Sertsoy / Raif Safa