Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Niye Check-up Programı Yapıyoruz?
Karpaz'da aşırı yağışlardan iki köy yolu kapandı

Karpaz'da aşırı yağışlardan iki köy yolu kapandı

Karpaz'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle bir iki köy yolu kapandı.

A+A-

Karpaz'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle bir iki köy yolu kapandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre aşırı Yağış nedeniyle Derince - Adaçay köy yolunda meydana gelen çökme ve Ziyamet yol kavşağı taş düşmesi nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Ulaşım Ziyamet ikinci kavşak üzerinden sağlanıyor. Aksaklıkların giderilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.

126137739-10159346371477856-3617255706569509949-n.jpg

126840623-10159346371322856-6199947361959994050-n.jpg


125971819-10159346371232856-8256194865376949830-n.jpg

126456103-181794960227730-2177913441672854057-n.jpg

126806518-3738048296239600-2071598908476477145-n-1.jpg

126432634-209794027387136-520081580729999400-n-001.jpg

126520996-1043044942814389-3148760199000462828-n.jpg

126370724-428386791659311-1593752456350881093-n.jpg

 

Fotoğraflar: Burak Teyarecioğlu / Meral Sertsoy / Biray Hamzaoğulları / Fevzi Üzmen

Görüntü: Meral Sertsoy / Raif Safa

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler : , ,