Karalar: “Bu yıl kadrajda emek, adaletsizlik ve eşitsizlik var”

Murat OBENLER / ADANA

18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin de verildiği Merkez Park Amfi Tiyatro’daki törenle başladı. Yetkin Dikinciler’in sunduğu ve hem sinema dünyasının hem de Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede Candan Erçetin film müzikleri ile sahne alırken Orhan Kemal anısına verilen Emek Ödülleri ses sanatçısı Belkıs Özener ve senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner’e takdim edildi.

Karalar: “Sinemanın dili evrenseldir ve bu dile desteği hep sürdüreceğiz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, geçen yıl festivalin adını kadraja girmeyenler koyduklarını belirterek bu yıl da emeği, eşitsizliği, adaleti kadraja aldıklarını kaydetti. Karalar: “Altın Koza hep emeğe, kadraja girmeyenlere, böylesi filmler yapan sanatçılara destek verdi. Sinema öyle bir şey ki, dünyada her ülkenin içinde farklı farklı diller vardır ama sinemanın dili evrenseldir. Bu dile desteği hep sürdüreceğiz. Fikri hür Cumhuriyetin tüm öğretmenlerine saygılarımı sunuyorum. Adana’da sinema kulübü kurup Altın Koza’nın ilk adımını atan eğitimci Ziya Darendeli’ye özellikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da "Adana emeğin ve sinema emekçilerinin şehridir. Altın Koza sinema sektörü için çok önemlidir. Amacımız sektörümüze ve bu güzel şehrin güzel insanlarına kültür ve sanat adına yakışır bir festival yapmak. Bu yıl Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Özetle ‘Yaşasın Cumhuriyet’ dedi.

Orhan Kemal Emek Ödülleri, Belkıs Özener ile Ahmet Soner’e verildi

Açılış töreninde Orhan Kemal anısına verilen Emek Ödülleri, sinemaya sesiyle büyük emeği geçen ses sanatçısı Belkıs Özener ile önemli filmlere imzasını atan senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner’e takdim edildi.

Ödülünü alan Belkıs Özener: "Sesimi filmlerden biliyordunuz ama beni şahsen tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım. Size kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü beni merak edip yeniden parlatan sizlersiniz. Onun bilincinde kendi değerimi anladım. Sizi görünce ölsem de gam yemem. İşte emek bu. Adana hep kadir kıymet bilen bir yer olmuştur.”

Ödülünü Başkan Zeydan Karalar ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’den alan Ahmet Soner ise “Adana deyince akla ilk gelen isim Yılmaz Güney’dir onu kendi şehrinde anmadan geçmek olmaz. Güney, 1971’deki Altın Koza’da 12 ödülün tümüne de layık görüldü. Bu hala aşılamamış bir rekordur. Orhan Kemal çok üretken ve çilekeş bir yazardı. Onun adına verilen bu ödülü almaktan çok mutluyum. Işıklar içinde yat Orhan Kemal” dedi.