“Kapsamlı bir Ev İçi Şiddet Yasası’na ihtiyaç tartışmasızdır”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Saliha Özkol’un, koruma emirlerine itaatsizlik ettiği ortaya çıkan boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesinin, mevcut yasal düzenlemeler ve devletin kurumsal mekanizmalarının şiddet mağduru kadınları ve çocukları korumakta yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu belirtti.

Özkol’un öldürülmesinin ardından Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı konusunda sosyal medyada başlayan tartışmaları takip ettiğini kaydeden Esendağlı, tartışmaların giderek kişiselleştiğini ve TOCED Yasası ile Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın birbirinin alternatifiymiş gibi ele alındığını ifade etti.

“İki düzenleme birbirinin alternatifi değil”

Esendağlı, 2014 yılında kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası’nın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadelede devletin kurumsal yapılanması ile politika üretme mekanizmalarını oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ise somut bir şiddet vakasında polis, mahkemeler, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim ve diğer ilgili kurumların nasıl hareket edeceğini, mağdurun nasıl korunacağını, hangi önleyici tedbirlerin uygulanacağını ve ihlaller karşısındaki hukuki sonuçları düzenlediğini kaydetti.

Esendağlı, “Bu iki düzenlemeyi birbirinin alternatifi olarak görmek yerine, birbirini tamamlayan düzenlemeler olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Tek başına mucizevi bir çözüm değil”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin KAYAD ve Ev İçi Şiddet Ağı ile birlikte Ev İçi Şiddet Yasası’nın mevcut yasa ve tüzüklerle uyumlaştırılması için uzun süredir çalışma yürüttüğünü belirten Esendağlı, çalışmaların son dönemde yoğunlaştığını kaydetti.

Ev İçi Şiddet Yasası’nın tek başına şiddeti ortadan kaldıracak bir çözüm olmadığını vurgulayan Esendağlı, şiddetle mücadelenin güçlü kurumlar, yeterli personel ve bütçe, etkin sosyal hizmetler, eğitim, toplumsal farkındalık, kurumlar arası koordinasyon ve mevcut kuralların kararlılıkla uygulanmasını gerektirdiğini ifade etti.

“Koruma emirleri gerçekten sonuç doğurmalı”

Kadınların ve çocukların koruma, destek ve adalete daha hızlı ve etkin biçimde ulaşabilmesi gerektiğini belirten Esendağlı, koruma emirlerinin sonuç doğurması, risklerin zamanında değerlendirilmesi ve devletin ilgili kurumlarının ortak bir sistem içerisinde hareket etmesi için kapsamlı bir Ev İçi Şiddet Yasası’na ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Esendağlı, “Ülkemizde kapsamlı bir Ev İçi Şiddet Yasası’na ihtiyaç bulunduğu kanaatimce tartışmasızdır” dedi.

Yeni yasama yılında milletvekillerine çağrıda bulunan Esendağlı, yıllardır bu konuda çalışan kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve uzmanlarla birlikte Ev İçi Şiddet Yasası’nın ivedilikle gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Esendağlı, “Artık tartışmamız gereken, geçmişte kimin neyi yapmadığından çok, bundan sonra bir kadını veya çocuğu daha koruyabilmek için hep birlikte neyi daha iyi yapabileceğimizdir” ifadelerini kullandı.