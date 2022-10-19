Kamu-İş'te örgütlü okul hademeleri Eğitim Bakanlığı önünde...

Sosyal hak ve düzenli maaş isteği ile sendikalı olarak görevini sürdürmek isteyen ve KAMU-İŞ sendikası altında örgütlenen hademeler, Eğitim Bakanlığı'na yürüdü.

Bakanlık önünde 'Biz köle değiliz" pankartı açan emekçiler bu göreve Bakanlık tarafından çağrıldığını kaydetti.

Bakanlık önünde açıklama yapan KAMU-İŞ Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu konuyla ilgili söylemlerinden ötürü eleştirdi.

Hademeleri görev başına çağıranın Bakan Çavuşoğlu olduğunu anlatan Serdaroğlu, "Emekçinin yanında olmazsanız sendikanın yüzü size dönmeyecek" dedi.

Hak ve adalet, sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi derdinde olduklarını kaydeden Serdaroğlu, yasa dışı hareket edildiğini ifade etti.

Serdaroğlu, konuşmasında özetle şunları ifade etti: "Yasadan dolayı insanları işe çağırmak durumunda kaldınız, şimdi de bu insanlar sendikalı oldu ve toplu iş sözleşmesi hakları doğdu diye şimdi de tehdit ediyorsunuz. "At imzayı, al parayı diyorsunuz. Anayasal hakkımızı, ödemelerimizi alana kadar bakanlık ve Başbakanlık önündeyiz. Okula da başka hademeler koysun sayım bakan. Bizi emekçiler olarak karşı karşıya getiriyorlar. Bize baskı yapıyorlar.

Geçim zorluğu çekenin yanında olmayı bilmezsiniz, iş garantisi talep ediyorlar diye eziyorsunuz. Biz sendika olarak buradayız, siz neredesiniz?

TMK'daki emekçimize imza at, sendikadan çık öyle gel dediler, imza atmadı, helal olsun..."

Emekçiler, Serdaroğlu'nun konuşmasını "sendika nerede biz oradayız" sloganları ile kesti...

Eyleme maaş ödemesi olana dek devam edeceklerini anlatan Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı'na yazılı şikayette bulunacaklarını belirtti.

Meclis'teki vekillere de seslenen Serdaroğlu, yarından itibaren, dönmemek üzere Meclis önünde olacaklarını söyledi.

Eylem, "Birlik mücadele dayanışma" sloganları ile devam ediyor.

Nazım Çavuşoğlu'na seslenen Serdaroğlu, "KKTC yasalarına mı uyacak yoksa padişahlık mı yapacak" dedi.

Serdaroğlu, bakanlığa girerek padişah kavuğunu bıraktı.

Eylemciler ve sendika başkanı, Bakanlık önünde oturma eylemi başlattı... "Hakkımızı isteriz, biz köşe değiliz" sloganı attı.