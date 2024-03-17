Kamu-İş yarın TÜK’te tam gün greve gidiyor
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İŞ), toplu iş sözleşmesi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle yarın Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) tam gün grev yapacağını açıkladı.
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İŞ), toplu iş sözleşmesi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle yarın Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) tam gün grev yapacağını açıkladı.
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, grevin yanında yarın 09.30’da Lefkoşa’da TÜK binası önünde toplanıp Başbakanlığa yürüyeceklerini duyurdu. Serdaroğlu, saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.
Serdaroğlu, “Emekçilerin bugüne kadar gösterdiği tüm fedakarlıklara karşı geldiğimiz noktada artık taviz vermemekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.
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