Kadın şiddet: ‘Ölümle’ tehdit etti



Ülkemizde son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.T mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı. Polis, zanlının “Şiddet Tehdidi, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve Aile Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından sorumlu tutulduğunu belirtti.



Zanlı N.K’nin 13 Kasım 2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Değirmenlik’te boşanma aşamasında olduğu eşini evine giderek “ölümle tehdit ettiği” söylendi.



Mahkemenin uzaklaştırma emrine rağmen mülke tecavüz eden zanlı N.K’nin aynı zaman da evin giriş kapısını da tekmelediğini ve kırdığını anlatan polis, aynı tutuklandığını ifade etti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.