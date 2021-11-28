K.T. Fansız Kültür Derneği’nde hem eğitim hem diploma töreni

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nde hem Mayıs ayında yapılan Fransızca Dil Eğitimi Diplomaları(DELF) verildi hem de 25 Kasım Fransızca öğretmenleri gününde öğretmenlere eğitim verildi. CLE (Fransızca Ders Kitapları) tanıtıcısı Adrien Payet tarafından verilen eğitime ülkemizdeki derneğe üye eğitimciler katılırken etkinlik sonrasında ise kursiyerlere B1-B2 seviyesinde DELF diplomaları takdim edildi. KTFKD Başkanı Heran Çiftçi ile Fransız Enstitüsü Kültür ve İşbirliği Ataşesi Sebastian Du Courtrias tarafından diplomalar takdim edilirken etkinlik resepsiyon ve müzik dinletisi ile sona erdi. Etkinliğe Fransız Enstitüsü’nden temsilciler de katılırken uzun zaman sonra dernekte bir hizmet içi eğitim yapılmış oldu.