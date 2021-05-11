“İsteğimiz evlerimize kavuşmamızdır. Adalete inancımız tamdır”

Reflex Team mağdurları:“Mağdurlar olarak isteğimiz apartmanın bitmesi ve evlerimize kavuşmamızdır. Dairelerimiz bize teslim edildiği takdirde sözleşme gereği geriye kalan ödemeyi yapmaya hazırız. Umuyoruz ki şahsi mahkeme davalarında da güzel sonuçlar elde edecek ve hakkımız olan dairelerimizi alacağız. Hukuğun üstünlüğüne ve adalete inancımız tamdır”



Reflex Team mağdurları adına açıklama yapan mağdurların sözcüsü Seda Mahir, 7 yılı aşkın bir süredir mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti. Mahir, “satış sözleşmelerimizde belirtilen meblağlar harfiyen ödenmiştir. Hizmet karşılığı sözleşmeler dışında, sadece 9 kişinin ödeme günündeki kurdan yapmış olduğu toplam ödeme £255.105’dir. Geriye kalan ödemeler anahtar tesliminde yapılacaktı fakat apartmanın inşaatı tamamlanmadı, yarım bırakıldı” dedi.

Börke Kaşif’in tutuklanarak yargı önüne çıkarılmasından duydukları memnuniyeti aktaran Mahir, “Mağdurlar olarak isteğimiz apartmanın bitmesi ve evlerimize kavuşmamızdır. Dairelerimiz bize teslim edildiği takdirde sözleşme gereği geriye kalan ödemeyi yapmaya hazırız. Umuyoruz ki şahsi mahkeme davalarında da güzel sonuçlar elde edecek ve hakkımız olan dairelerimizi alacağız. Hukuğun üstünlüğüne ve adalete inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Reflex mağdurları olarak uzun bir süredir mücadele vermekteyiz. Maalesef 7 yılı aşkın bir süredir mağduriyetlerimiz devam etmektedir. Satış sözleşmelerimizde belirtilen meblağlar harfiyen ödenmiştir. Hizmet karşılığı sözleşmeler dışında, sadece 9 kişinin ödeme günündeki kurdan yapmış olduğu toplam ödeme £255.105’dir. Geriye kalan ödemeler anahtar tesliminde yapılacaktı fakat apartmanın inşaatı tamamlanmadı, yarım bırakıldı. Kaşif mahkemenin verdiği ara emre karşı gelerek bir daireyi iki kişiye sattı. Eşi Neriman Kaşif’e iki hisse devrederek bahsi geçen hisseleri bankaya ipotek verdi. Kaşif yüzbinlerce sterlin almış, bizleri mağdur etmiş ve sonra da iflas etmiştir. Mütahitler birliği apartmanın bitirilmesi için destek vermiş ve çalışmalar düzenlemişti. Kaşif hisseler üzerindeki ipotekleri kaldıramadı, toplam sayıyı 19’a düşüremedi ve apartmanı yine bitiremedi! Börke Kaşif’in tutuklanarak yargı önüne çıkarılması bizler için çok önemliydi. Mağdurlar olarak isteğimiz apartmanın bitmesi ve evlerimize kavuşmamızdır. Dairelerimiz bize teslim edildiği takdirde sözleşme gereği geriye kalan ödemeyi yapmaya hazırız. Umuyoruz ki şahsi mahkeme davalarında da güzel sonuçlar elde edecek ve hakkımız olan dairelerimizi alacağız. Hukuğun üstünlüğüne ve adalete inancımız tamdır.”