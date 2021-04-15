İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı.

Buna göre alınan kararlar şöyle:

Petrole ortalama 1 TL yapılması gereken artış gerçekleşmedi. Fiyat istikrar fonundan 68 milyon TL kullanılacak.

19-26 Nisan arası: Pazartesinden cumartesine sokağa çıkma yasağı gece saat 21’den sabah 5’e kadar uygulanacak.

Marketler pazartesinden itibaren sabah 7’den gece 20’ye kadar açık olacak.

Cumartesi günleri restorna, café, pastane, meyhane, berber, kapalı spor salonları ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmet ve sektörler sadece saat 18:00’e kadar hizmet verebileceklerdir. 21 Nisan’da bu karar tekrar gözden geçirilecektir.

Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Toplu ibadet ve yemekler yapılmayacak.