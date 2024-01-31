İşte trafiğe kapalı olan yollar

Yılın ilk yoğun yağışları kuzeyde olumsuzluklara neden oluyor. dün bazı bölgelerde buzlanma ve toprak kaymaları yaşandı, trafik aksadı, hayat olumsuz etkilendi.

Bugün yine yağışlı bir havaya uyanırken, birçok bölgede ekipler yine alarmda olacak.

Belediye ekipleri pek çok bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş dün yaptığı açıklamada, yağışlı havanın bugün de gün boyu devam edeceğini, yarın itibariyle de hava sıcaklığının 14-15 derecelere kadar yükselerek, yağışlı havanın son bulacağını açıklamıştı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşanmış, dereler taşmış, birçok noktada yollar trafiğe kapanmıştı.

SAAT 07.00

Kapalı olan yollar

Polis, dün akşam yoğun yağışlar nedeniyle kapanan bazı yolların halen kapalı olduğunu açıkladı.

İşte açıklama:

Ülke genelinde kapalı yollar

Girne İlçesi Kapalı Yollar

1. Geçitköy Deresinin Taşması Nedeniyle, Çamlıbel - Girme Anayolu, Çamlıbel - Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı

2. Kayalar - Sadrazamköy Anayolu, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı

Gazimağusa İlçesi Kapalı Yollar

1. Atlılar - Yıldırım anayolu yağmur suları nedeni ile kapatılmıştır. Trafik akışı Akova - Yıldırım

veya Alaniçi - Yıldırım anayolundan sağlanmakadır.

2. Muratağa - Sandallar anayolu yağmur suları nedeni ile kapatılmıştır. Trafik akışı Alaniçi -

Muratağa anayolundan sağlanmaktadır.