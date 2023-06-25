İşte ilk sonuçlar!
Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan ilk sonuçları açıkladı. 713 sandıktan 681'ine göre CTP'nin adayı Sami Özuslu yüzde 43,40 ile önde...
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 713 sandıktan 681’i açıldı.
Açılan sandıklardan çıkan oyların 56 bin 584'ü geçerli, 2 bin 533'ü ise geçersiz sayıldı.
YSK verilerine göre oy dağılımı şöyle:
Sami Özuslu: %43,40
Ali Başman: %38,33
Serhan Aktunç: %4,70
Figen Yalman Lesinger: %4,55
Umut Ersoy: %1,30
Abdullah Korkmazhan: %1,28
Tacan Reynar: %1,25
Talip Sancar: %0,88
Çetin Sadeli: % 0,83
Mert Taşkın: %0,68
Meriç Erülkü: %0,50
Nazım Özsever: %0,12
Alper Özsakınç: %0,19
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Etiketler : ara seçim, ilk sonuçlar