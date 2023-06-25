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İşte ilk sonuçlar!

İşte ilk sonuçlar!

Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan ilk sonuçları açıkladı. 713 sandıktan 681'ine göre CTP'nin adayı Sami Özuslu yüzde 43,40 ile önde...

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 713 sandıktan 681’i açıldı.

Açılan sandıklardan çıkan oyların 56 bin 584'ü geçerli, 2 bin 533'ü ise geçersiz sayıldı. 

YSK verilerine göre oy dağılımı şöyle: 

Sami Özuslu: %43,40

Ali Başman: %38,33

Serhan Aktunç: %4,70

Figen Yalman Lesinger: %4,55

Umut Ersoy: %1,30

Abdullah Korkmazhan: %1,28

Tacan Reynar: %1,25

Talip Sancar: %0,88

Çetin Sadeli: % 0,83

Mert Taşkın: %0,68

Meriç Erülkü: %0,50

Nazım Özsever: %0,12

Alper Özsakınç: %0,19

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