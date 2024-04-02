İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 12 ölü, 7'si ağır 11 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde saat 12.47’de tadilat kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi yaralandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Gül: Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Yaralananlar ve ölenler gece kulübündeki tadilatta çalışan kişiler. Gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var, 2018'de de ruhsat yenilenmiş. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Toplam olaydan etkilenen 23 kişi var."

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.