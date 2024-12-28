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  3. İsrail'in 449 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 484'e yükseldi
İsrail'in 449 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 484'e yükseldi

İsrail'in 449 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 484'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 45 bin 484'e yükseldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 45 bin 484'e yükseldi.

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