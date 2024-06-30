İşletmelerin sözleşmesi yok devlete borç binlerce Euro

Devrim DEMİR

Tarihe tanıklık eden ve yenileme çalışmaları sonrası yeniden turistlere ve yurttaşın hizmetine giren Girne Antik Liman’ın sorunları yeniden alevlendi. Bazı işletmelerin Eski Eserlerde yarattığı tahribata Turizm bakanlığının ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun göz yumduğu iddiası birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Deniz Turizm İşletmeleri Dernek Başkanı Faik Gencer, YENİDÜZEN’e konuştu.

Gencer, sosyal medya hesabından paylaşıp Anıtlar Yüksek Kurulu’na bildirmesine rağmen ‘bar’ yapılacağı iddiası ile eski eserin matkapla delindiğini ve parke taşlarının yerleştirildiğini söyledi. Bazı işletmelerin eski sisteme dönerek yine yürüyüş alanına masa kurmak istediğini dile getiren Gencer, restoranların eski sisteme dönmek için mahkemeye başvurduğunu ve ara emri almaya çalıştığını söyledi.

Yatların düzenlenmesinde ciddi sıkıntılar olduğunu yaklaşık 100’ün üstünde teknenin yasayı çiğnediğine değinen Faik Gencer, Antik Liman’da hiçbir işletmenin sözleşmesinin Turizm Bakanlığının umursamazlığı yüzünden yenilenmediğini ve hepsinin yasa dışı olduğunu söyledi.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmeler var.. Zarar büyük..

Girne Antik Liman’da 17 işletmenin olduğunu anlatan Gencer, tüzüğe göre yıllık 15 Euro ödemesi gereken birçok işletmenin tüzüğe uymadığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Antik Liman’da ödenmeyen kiralar nedeniyle devletin ciddi zarara uğratıldığını kaydeden Faik Gencer biriken borcun 350-400 bin Euro civarında olduğunu söyledi. Turizm Bakanlığının ötelemesi yüzünden bugün 17 işletmenin sözleşmesi olmadığını bu yüzden işletmelerin ‘yasa dışı’ olduğunu ifade eden Gencer, “Şuan Girne Antik Limanda işletmeler yasa dışı” şeklinde konuştu. Konuyu Ombudsmana taşıma kararı aldığını kaydeden Gencer, geçen hafta ön görüşme yaptığını ve Ombudsman tarafından çağrılmayı beklediğini kaydetti.

Kule’yi matkapla delip parke taşı yerleştirdiler…

Antik Liman’ın yeniden faaliyete geçmesi ile her gün bir sürprizle uyandıklarını anlatan Faik Gencer, Girne’yi çevreleyen üç kulenin bir tanesinin de Girne Antik Liman’da olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaşıp Anıtlar Yüksek Kurulu’na bildirmesine rağmen parke taşı döşendiğini ifade eden Gencer, “Dünyanın hiçbir yerinde eski eserlere dokunulması mümkün değil” dedi. Gerekli yerlere bilgilendirme yapmasına rağmen çalışmaların durmadığını kaydeden Gencer, “Tankut beyi telefonda aradığım zaman ‘yapmasınlar dedim’ yanıtını aldım demek bilgilerinde olan ancak müdahale edilmeyen bir konu” şeklinde konuştu.

“Bakanlık ve bazı işletmeler düzelen çehreyi bozmaya çalışıyor”

Deniz Turizm İşletmeleri Dernek Başkanı Faik Gencer, Antik Limanın çehresinin yeni yeni düzelmeye başladığını insanların oturunca denizi, gemileri görebilmenin keyfini yaşadığını söyledi. Bazı işletme ve Turizm Bakanlığının değişen çehreyi bozmaya çalıştığını kaydeden Gencer, “Eskiden şemsiyeler ve masa sandalyelerin düzensizliğinden denizi, gemileri görme şansımız yoktu. Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan tren rayları cam içinde korumaya alındı. Cam üzerinde her gün bine yakın insan fotoğraf çekiyor, dans ediyor ancak bu güzellikleri bozmaya çalışanlarla mücadele edeceğiz” dedi.

Yüzün üstünde tekne yasaları çiğniyor…

Yatların düzenlenmesinde çok ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Gencer, yasa dışı kayıtsız birçok teknenin limanı işgal ettiğini söyledi. Yüzün üstünde balıkçı sandalları ve teknelerin olduğunu kaydeden Gencer, “Girne Antik Liman yasaya göre koruma altına alındı burada duran tekne ve yatlar bağlama parası ödemek zorunda” dedi. 2012 yılından bu yana yasanın göz göre göre çiğnendiğini ifade eden Gencer, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın teknesinin de limanda olduğunu ve bağlama parasının ödenmediğini söyledi.

Mendirek yıkıldı, bölge pislik içinde…

Tarihe tanıklık eden Girne Antik Limanın bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkisinde olan tarihi mendirek yıkıldı, deniz feneri pas içinde. Marinaya su girişinin engellemede büyük rol üstlenen mendirekte uzun yıllardır yapılmayan bakım çalışmaları mendirek ile ilgili tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle her geçen yıl daha da kullanılmaz hale gelen mendirekte oluşan zarar, yürüyüş yolunda da çökmelere neden oldu. Yüzlerce kişinin ziyaret ettiği mendirek adeta çöplüğü andırıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkisinde olan mendirek ve deniz feneri için herhangi bir önlem alınmadığını kaydeden Gencer, “Artık fenere ulaşmak giderek daha da güç hale geldi. Girne Antik Liman’ın arka yüzünü kimse görmüyor. Tarihi eser olan duvarlar tahrip edildi, kendini bilmez kişiler tarafından yazılar yazılarak her geçen gün daha da yok ediliyor” dedi.

Kordonboyu’nun gece 01.00’de kapatılması için girişim…

Antik Liman’da 24 saat Girne Belediyesine ait zabıtaların da görev yaptığını buna rağmen yaptırımın yeterli olamadığını kaydeden Gencer, polisin de yardımı ile kordonboyu’nun gece 01.00-05.00 saatleri arasında kapatılmasını hedeflediklerini ve girişim başlattıklarını söyledi. Bira şişelerinin yanı sıra, iç çamaşırına kadar her türlü pisliğin denize atıldığını daha sonra belediye ve yatçıların sorumlu tutulduğunu kaydeden Gencer, “Mendireği çöplük alana çevirdiler” dedi.