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İskele’de iki okulda grev

İskele’de iki okulda grev

Bekirpaşa Lisesi'ndeki grev bakanları kuruluyla yasaklanması üzerine KTOEÖS Yönetim Kurulu bugün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve İskele Ticaret Lisesi'nde 7:55-13:05 saatleri arasında grev kararı aldı.

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Bekirpaşa Lisesi'ndeki grev bakanları kuruluyla yasaklanması üzerine KTOEÖS Yönetim Kurulu bugün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve İskele Ticaret Lisesi'nde 7:55-13:05 saatleri arasında grev kararı aldı.

Sendika, Bekirpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yapacak.

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