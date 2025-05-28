İskele’de iki okulda grev
Bekirpaşa Lisesi'ndeki grev bakanları kuruluyla yasaklanması üzerine KTOEÖS Yönetim Kurulu bugün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve İskele Ticaret Lisesi'nde 7:55-13:05 saatleri arasında grev kararı aldı.
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Bekirpaşa Lisesi'ndeki grev bakanları kuruluyla yasaklanması üzerine KTOEÖS Yönetim Kurulu bugün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve İskele Ticaret Lisesi'nde 7:55-13:05 saatleri arasında grev kararı aldı.
Sendika, Bekirpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yapacak.
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