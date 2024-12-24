İsias Otel Davası: Hüküm bugün açıklanabilir

Serap ŞAHİN

İsias Otel davasının 6’ıncı duruşması Adıyaman Adalet Sarayı’nda başladı.

Sanık avukatları, son bilirkişi raporuna yönelik mazeretler ve uzman dinletilmesi konusunda mahkemeye talepte bulundu.

Mahkeme, uzman bir kişinin raporu değerlendirmesi ve görüşünü açıklamasını talebi red etti.

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Emre Yüksel, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanıkların bilinçli taksir suçundan her birinin ayrı ayrı cezalandırılması talebini yineledi.

Ayşe Akın: "Olası Kast istiyorum, rapora rağmen hala bunları konuşmamız nedeniyle öfke ve şaşkınlık içindeyim"

Mahkemede söz alan Doruk ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın, “çocuklarım ve şampiyon melekler için olası kast istiyorum” dedi. “Çocuklarımızı kum yığınından kazıyarak çıkarttık. 6 duruşmadır yalanları ve savunmaları dinledik. Bu kadar kanıtlanmış bilirkişi raporunda hala bunları konuşuyor olmamıza öfke ve şaşkınlık içindeyim" dedi.

Osman Akın: "Mahkemenin cesaret gösterip doğru kararı vereceğine inanıyorum"

Doruk ve Alp'in babası Osman Akın ise "Mahkeme salonundan çıkacak kararın hukuksal zemine dayanacağına inanıyorum. 72 canın bedeli 10-15 yıl değil. Bu cesareti gösterip mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Aktuğralı: "Bizim çocuklarımız kum yığınından çıktı ama otel sahipleri kasalarını doldurmaya geldiler"

Murat Aktuğralı ise, "Otel enkazından kurtulan 4 kişiden biriyim. 3 Şubat tarihinde girdiğimiz İsias Otel’de gördüklerimiz ve 1 yıldır da bu mahkemede duyduklarımız var. Allı pullu bir otele girdik biz ve 6 Şubat’ta 15 saniyede nasıl yıkıldığını gördüm, uyumuyordum. Bizim çocuklarımız kum yığınından çıktı ama otel sahipleri kasalarını doldurmaya geldiler" ifadelerini kullandı

Şenay Konuklu: "Olası kast bile bize yetmiyor"

Şenay Konuklu ise "Hem eşimi hem çocuğumu kaybettim. 6 Şubat’ta İsias’ın arkasındaki daha sağlam duran binanın belediye tarafından kapatıldığını bana söylemişlerdi. İsias’da ise bir bina görüntüsü bile yoktu, enkazdı. Canlarımızı almak için 3-4 gün bekledik. Hayatını kaybeden 55 kişi gördüm ve hepsi paramparçaydı. Bunların hesabını kim verecek? Olası kast bile bize yetmiyor. Canlarımız ailemiz gitti. Çocuklarımızın atamadığı çığlığa ses verin" dedi.

Feriha Yiğittürk: "Bu insanlar bu otelde yaşamıyordu. Biz oradayken kasayı almaya gelmişlerdi"

Feriha Yiğittürk ise "bu katil bina ilime bilime göre olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Binaya ilk gidenlerdenim. Oraya giden tüm ekiplerden bu binadan hiçbir şekilde sağ çıkma olasılığı olmadığını söylüyor. Bilirkişi raporları da bunları ortaya koyuyor. Bu insanlar bu otelde yaşamıyordu. Biz oradayken kasayı almaya gelmişlerdi. Bu insanlar aranırken başka yerde polis tarafından yakalandı. O binanın nefes alacak, madencilerin girip hayat kurtaracak bir nokta olmadığını söyleyip ağlayarak gittiler. Elinizi vicdanınıza koyup adil bir karar vereceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Serap İş: "Tüm suçluların olası kast suçundan yargılanmalarını talep ediyorum"

Mahkemede konuşan ailelerden Serap İş ise, "Bu insanlar nasıl bir otel yaptığını en başından biliyordu. Ve bu yüzden depremden sonra Adıyaman’dan kaçtılar. 4 bilirkişi raporu alındı özellikle son rapor tüm kusurları ortaya koyuyor. Ailelerin beyanı maalesef olası kasta yön vermedi. Tüm suçluların olası kast suçundan yargılanmalarını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ozan Dağlı: "72 yaşındaki Ahmet Bozkurt, yaşı kadar insanın ölmesine sebep oldu"

Mahkemede konuşan ailelerden Ozan Dağlı ise, "İsias Adıyaman’da yıkılan ve kum yığınına dönen tek otel. Otopsi raporlarına bakıldığında birçoğu boğulma olarak hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Ahmet Bozkurt, yaşı kadar insanın ölmesine sebep oldu. Benim eşim ve 2 evladım vardı orada. Olası kasttan aşağı kabulü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Meriç İçme: "Enkazı gördüğümde tüm umutlarım suya düştü"

Mahkemede konuşan Meriç İçme de "Depremden sonra çocuğumu kurtarmak için enkaza gittim. Oraya gitmeden önce çocuğumu alıp döneceğini düşünüyordum.. Ancak enkazı gördüğümde tüm umutlarım suya düştü. Adalet sadece olası kastla sağlanabilecek. Enkazda kurtarma çalışmaları başladığında madenciler de oraya geldi ve otelin durumundan dolayı ağlayarak dışarı çıktılar" ifadelerini kullandı.

Pervin İpekçioğlu: "Benim kızım bu kişilerin inşa ettiği otelde nefessiz kaldı"

Mahkemede konuşan Pervin İpekçioğlu ise, "Biz burada çok şey öğrendik. 1996 yılında Türkiye deprem haritası güncelleniyor, 1998 yılında deprem yönetmeliği güncelleniyor. Bu kişiler ruhsat geçerli gibi işlem yapıyor. Güçlendirme maliyetli bundan kaçıyorlar. Ahmet Bozkurt, otel için belediyeye başvuruyor elinde belge yok. Ben 25 senelik avukatım, ceza hukukçusuyum. Bilinçli taksirle olası kast arasındaki ayrımı çok iyi biliyorum. Bu dava olası kastla sonuçlanmalıdır. Benim kızım bu kişilerin inşa ettiği otelde nefessiz kaldı.

Ruşen Karakaya: "Buna nasıl bilinçli taksir diyebilirsiniz sayın savcı bilmiyorum"

Mahkemede konuşan Ruşen Karakaya ise "Selin’im çok mutluydu, hayatımızdı ama nefes alamadan bir kum yığının altından aldım. Buna nasıl bilinçli taksir diyebilirsiniz sayın savcı bilmiyorum. Size yalvarıyorum 72 can için gerçek cezayı verin. Çocuklarımıza söz verdik, sözümüzü tutmamızda yardımcı olun" şeklinde konuştu.

Karakaya, "Çocukların hayatı bu kadar değersiz olamaz, lütfen bunun cezasını verin ki kalemi alıp imza atarken iki kez düşünsünler. Hukukta yer alan bu kusuru, yani olası kastı uygulayın" dedi.

İhsan Nurluöz: “Olası kast kararı bu davadan çıkmazsa başka hangi davadan çıkacak?”

Mahkemede konuşan ailelerden İhsan Nurluöz ise “İlime bilime aykırı olan her şey raporlarda mevcut. Madenciler bile küçük bir delik açıp içeriyi giremediler böyle bir moloz yığını. Türkiye’de bu kadar çok bilime aykırı bir bina davası yok. Olası kast kararı bu davadan çıkmazsa başka hangi davadan çıkacak? Bizim burada mücadelemiz gelecek nesiller içindir. Bu enkazda birçok genç ve çocuklar yardıma muhtaçken, tek derdi otelinin para kasası olan kişi ve kişilerin ne kadar ahlaklı olduğuna siz karar verin” şeklinde konuştu.

Tayyip Özberkman: “Gelecek nesiller için olası kast kararının uygulandığını görmek istiyorum”

Mahkemede konuşan ailelerden Tayyip Özberkman ise konuşmasında, “gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için, kimin ne kadar katkısı olduğunu ortaya çıkarmak için bu davaya kamu görevlilerinin davasının da eklenmesini istiyorum. Gelecek nesiller için olası kast kararının uygulandığını görmek istiyorum. Takdir mahkemenizindir.

Esra Özberkman: “Söylemek istediğim çok şey var ama sadece size güvenmek istiyorum”

Mahkemede konuşan ailelerden Esra Özberkman ise “deprem bir kader değil, doğa olayıdır. Söylemek istediğim çok şey var ama sadece size güvenmek istiyorum.

Mehmet Tülek: “Bir binanın yıkımına neden olabilecek ne var ise istisnasız hepsi İsias’da var”

Mahkemede konuşan ailelerden Mehmet Tülek ise, “Bir binanın yıkımına neden olabilecek ne var ise istisnasız ne var ise hepsi İsias’da var. Hatta daha da fazlası var, usulsüzlük var, sahtekarlık var, statik projesi olmadan konuttan otele çevrilen bir otel var bu ruhsatı nasıl aldığını herkes biliyor” dedi.

Tülek, “Bilinçli taksirden 20 yıl alsa bunun yatarını hepimiz biliyoruz maksimum üç yıl beni vicdanımla baş başa bırakmayın, bu adamların ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaştıklarını bana göstermeyin. Bu adamlar bina yıkıldıktan sonra da otele geldiler ve o saat ben enkazın üstündeydim enkazda sıkışan rehberler vardı benim de ayaklarımın bir 2 metre altında kızım vardı. Ahmet Bozkurt ve oğlu Mehmet Fatih Bozkurt oradaydı. Para kasasını arıyorlardı o yüzden otele gelmelerini hafifleştirici neden olarak sunmayı bu ağırlaştırıcıdır ve bu katliamdır hiçbir katliam depremle kamufle edilemez” ifadelerini kullandı.

Yaşar Gençalioğlu: “Mezarlıkta bile bir hava boşluğu var ama orada yoktu”

Yaşar Gençalioğlu ise mahkemede yaptığı konuşmada, “İsias enkazında14 yaşında kızımı ellerimizle kazıyarak çıkardık. Yaşasaydı 13 gün sonra doğum günüydü. Türkiye Anayasası’nda bulunan yasanın uygulanacak bir bina ve enkaz varsa bu İsias Otel’in enkazıdır. Bunu tüm dünya biliyor, bunu biz yaşayarak gördük, herkes gördü. Sizden de olası kast olarak karar çıkarmanızı istiyoruz, tek temennimiz budur” şeklinde konuştu.

Gençalioğlu, “Ahmet Bozkurt ve ailesi hapiste oldukları için şikayetçi durumunda savunma yapıyorlar. Ben 14 yaşındaki kızımı mezarın altına kendi ellerimle koydum ve bunun bedelini ödemelerini istiyorum. Buradaki bütün aileler gibi bu yapılanların karşılıksız kalmamasını istiyorum. Bu insanların seslerine kulak vermenizi istiyorum ve ‘olası kast’ diyorum, adalet istiyorum. Mezarlıkta bile bir hava boşluğu var ama orada yoktu. Olası kast ve adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Caner Kalaycı: “Sizden ‘olası kast’ kararını cesaretle çıkarmanızı bekliyoruz”

Mahkemede konuşan ailelerden Caner Kalaycı ise, “Bu depremde kızımı ve eşimi kaybettim. Eşim de hukukçu ve çocukların başında olmak için buraya gelmişti. Kızına sarılmış bir şekilde hayata veda etti bir karar üretecekseniz bunun olası kastla üretilmesini talep ediyorum sayın savcının yaptığı mütalaaya hiçbirimiz hoşgörüyle bakmadık olası kast talebimiz var sizden cesaretle bu kararı çıkarmanızı bekliyoruz bu karar KKTC için sadece bir karar ama Türkiye için bir nefes olacaktır" dedi.

Meltem Ekiz: “Biz nasıl ki yaşamıyorsak onların da gün yüzü görmesini istemiyoruz”

Meltem Ekiz ise mahkemede yaptığı konuşmada, “Oğlumu son kez öpmek istemiştim ama ‘anne birkaç gün sonra geri döneceğim’ dedi. Bir umut bekledik ve ben evladımın cansız bedenini kucağıma aldım… Öptüm, öptüm defalarca öptüm, kokladım… Çünkü bir daha tekrardan koklayamayacağım diye ve ben on gün oğlumla birlikte zaten mezarın dibine girdim. Ben o günden beridir yaşamıyorum. Günlerce elimi yıkamadım, tırnaklarım içinden çocuğumun kokusu gitmesin diye ben çocuğuma sarıldım… Ve o günde kaldım… Sizden elinizi vicdanınıza koymanızı istiyoruz. Biz nasıl ki yaşamıyorsak onların da gün yüzü görmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Sibel Kumsal: “Bir anne olarak sizden istediğim adaletin keskin kılıcını göstermeniz”

Sibel Kumsal ise mahkemede yaptığı konuşmada, “Hasar nedir biliyor musunuz? İlk defa çocuğumuzu bir yere gönderip onu tabutla almak. Her zaman adalete inanmak istedim… Mütalaa okunurken kalbimiz küt küt atıyordu ve günün sonunda bilinçli taksir dendi. Sizden istediğim adaletin keskin kılıcını göstermeniz. En ağır cezayı verin… Bütün bu yaşananların, acıların karşılığının olmasını bir anne ve insan olarak diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hüküm bugün açıklanabilir

Ailelerin konuşmalarının ardından davaya 15 dakika ara verildi.

Ara kararı öncesi konuşan Mahkeme Başkanıi her iki tarafın da avukatlarını dörder saat dinleyeceğini, süreç bitmezse kısa karar, biterse hüküm açıklayacağını söyledi.