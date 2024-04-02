İsias davasında 2 tahliye: “Skandal bir karara imza atıldı”

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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel davası ile ilgili son gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk Barolar Birliği binasında basın toplantısı düzenledi.

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor sonucu Cuma günü 2 sanığın tahliye edilmesi üzerine gerçekleşen basın toplantısında konuşan Ruşen Karakaya, “Bugün sizlerin karşısında davamız hakkında olumlu bilgiler aktarmayı dilerdik. Adıyaman Mahkemesi bizleri üzücü kararlar almıştır” dedi.

“Tahliye kararı, maalesef köklü bir üniversite olan Gazi üniversitesi tarafından, bilimsel yöntemleri çarpıtarak elde edilen verilerle alelacele hazırlandığı ortada olan bir rapor sonucunda verilmiştir” diyen Karakaya, “Mahkeme, söz konusu raporun dava dosyasına girmesinden sadece kısa bir süre sonra skandal denebilecek karara imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

Karar sonucu, “Grand İsias Otel’in projesinde, inşaatında ve işletmesinde saymakla bitmeyecek kusurları olan kişilerden mal sahibi Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanacağını” ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

“Gerçeklere ve etiğe aykırı hazırlanmış ve mahkemede her maddesi bilimsel verilerle çürütülecek bu rapor, davaya yön verecek bir rapor değildir. Bu konuda gerekli itirazlar, avukatlarımız tarafından yapılacaktır.”

“Bu kez Lefkoşa sokaklarından adalet istencimizi tüm dünyaya haykıracağız”

Karakaya, adalete ışık tutulacak ikinci yürüyüşün yakın zamanda Lefkoşa’da yapılacağını da duyurdu, “Bu kez Lefkoşa sokaklarından adalet istencimizi tüm dünyaya haykıracağız” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı:

“Adli bir hata yapıldığı kanaatindeyiz”

Karakaya’nın ardından konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise Gazi Üniversitesi’nin ortaya koyduğu raporun yeterli olmadığına vurgu yaptı, “Mahkemenin, konuyu bilirkişiye havale ederken yanıtlamasını istediği sorunlar çoğu havada, teknik konuların pek çoğuna yanıt verilmemiş ve gerekçe konmamıştır” ifadelerini kullandı.

Raporda, Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tahliye edilmesini haklı çıkaracak bir içeriğin bulunmadığını söyleyen Esendağlı, “apar-topar, duruşma için tarih ortadayken, savcılığa ve bizlere, ailelere söz hakkı verilmeden bu kararın verilmesini olumsuz karşılıyoruz. Adli bir hata yapıldığı kanaatindeyiz. İtiraz yolunda avukatlar yoğunlaşmış durumda” dedi.