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Güneyde çalışan işçilerin 'Ekmek' isyanı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar uyarınca Kıbrıs’ın güneyine günü birlik geçişleri karantina şartları ile engellenen bir grup Kıbrıslı Türk işçi, eylem yapıyor

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar uyarınca Kıbrıs’ın güneyine günü birlik geçişleri karantina şartları ile engellenen bir grup Kıbrıslı Türk işçi, Kermiya Kapısı'ndan Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

Üst Komite kararına göre işçiler yarın sabahtan itibaren güneye 9 gün süreyle  günü birlik geçemeyecek.

Kuzeyde ikamet edip Guneyde çalısan işçiler yarından sonra Güney’e geçmeleri durumunda dönüşte 10 gün karantinaya girecek.

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 Sağlık Bakanlığı önüne gelen işçiler, "Kapıları kapattınız da bize kim ekmek verecek" diye isyan etti

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Bakanlıklar bölgesindeki trafik ışıklarına yürüyen işçilerin  burada trafik akışına engel olması bekleniyor.  

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