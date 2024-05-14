İşçi tarafı ortaya koyduğu rakamı açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugünkü toplantıdan sonuç almak istediklerini ancak oy birliği veya oy çokluğu çıkmaması halinde Pazartesi günü kesin olarak belirleneceğini söyledi.

Bakanın söylemleri üzerine tepki gösteren masanın işçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, "Sayın Bakanın Pazartesi söyleminden haberimiz yok. Eğer işveren ile görüşüp, toplantıyı Pazartesi gününe ertleme kararları varsa söylesinler, boşuna bu masada oturmayalım" dedi.

Serdaroğlu, masaya sundukları artış yüzdeliği ve rakamı şöyle açıkladı: "Masaya yüzde 27 ile oturduk. Bu da 30 bin 480 TL net, 35 bin 95 TL brüte denk geliyor."