Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “son bir hafta hem elektrik kesintilerinden hem de zihinlerden dolayı ülkenin karanlığa büründüğünü” söyledi.

İncirli, hükümetin elektrik konusundaki çalışmalarını sordu; Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili açıldığı ifade edilen soruşturmayla halkın baskısının azaltılmaya çalışıldığını belirtti ve Ünsal’ın görevden alınması çağrısında bulundu.

İncirli’nin ardından ÜstEL Hükümeti adına kürsüye çıkan küçük ortak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ünsal ile aynı fakülteden mezun olmuş biri olarak söylüyorum. İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez” diyerek, “Görevden alınacak” iddialarına ilişkin yanıt vermiş oldu.

Arıklı, kendisinin de ilahiyatçı olduğunu ancak Ahmet Ünsal’ın fikirlerine katılmadığını söyleyerek, “Bu konudaki değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi. Arıklı, “Soruşturma süresince müftüyü açığa almayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Hukuki olarak görevden almaya gerek var mı bilmiyorum” yanıtını verdi.

İncirli: “Ülke hem elektrik hem de zihinler nedeniyle karanlığa büründü”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “son bir hafta hem elektrik kesintilerinden hem de zihinlerden dolayı ülkenin karanlığa büründüğünü” söyledi.

“Karanlık bu ülkede bizim istediğimiz bir şey değildir. Bizler bu ülkenin aydınlık olmasını istiyoruz” diyen İncirli, “Evlerinin de zihinlerinin de aydınlık olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. İncirli, Üst’El Hükümeti’ne elektrik kesintileriyle ilgili planlarının ne olduğunu sordu.

Geçtiğimiz hafta Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın, kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlere değinen İncirli, hükümetin “soruşturma başlatıldığını” açıkladığını anımsatarak, “Neyi soruşturacaksınız? Bu soruşturmayla ne yapmaya çalıştığınız çok iyi biliyoruz. Toplumun her kesiminden gelen baskıyı bir parça azaltmaya çalışıyorsunuz. Bu baskıyı azaltamazsınız. Bu öfke soruşturmayla falan savuşturulamaz. İnsanların öfkesini yatıştıramazsınız. Yapmanız gereken, bu açıklamaları yapan devlet görevlisini derhal görevden almaktır” dedi.

İncirli’nin açıklamasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, başka bir konuya geçmeye yöneldi ancak CTP’li vekiller bu duruma tepki gösterdi, hükümet kanadındaki isimlerin hem elektrik hem de Din İşleri Başkanı ile ilgili açıklama yapması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Arıklı: “İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez”

CTP’li vekillerin baskısı üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kürüyse çıktı.

Arıklı, “Bana göre oldukça yanlış anlaşıldı. Aynı fakülteden mezun olmuş biri olarak söylüyorum. İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez” diyerek, “Görevden alınacak” iddialarına ilişkin yanıt vermiş oldu.

Arıklı, kendisinin de ilahiyatçı olduğunu ancak Ahmet Ünsal’ın fikirlerine katılmadığını söyleyerek, “Bu konudaki değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi.

Arıklı, “Soruşturma süresince müftüyü açığa almayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Hukuki olarak görevden almaya gerek var mı bilmiyorum” yanıtını verdi.

Erhan Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bana göre oldukça yanlış anlaşıldı. Aynı fakülteden mezun olmuş biri olarak söylüyorum. İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez. İslam dini, Kuranı kerim, kadınların insan yerine konmadığı bir dönemde ortaya çıkmış, birçok ayette eşitliği ortaya koymuş bir din. Hatta birçok noktada erkekten daha üstün kılmıştır. Ama zaman içinde erkek hegemonyasıyla tefsir edilen bu ayetler ve uydurulan hadislerle kadınlara verilen özgürlükler geri alınmaya başladı. Bizim yapmamız gereken dini açıdan, verilen hakları iade etmektir. Böyle olması gerekirken uydurma hadislerden yola çıkarak kadınların haklarını gasp eden yaklaşımlar bize yakışmaz. Bu konudaki değerlendirmemizi yapıyoruz. İslam dini kadına birçok konuda erkekten daha fazla hak veren dindir ki 1450 yıl öncesinde kadınların insan yerine koyulmadığı bir dönemde ortaya çıkmış bir din. Meydanı feministlere bırakmamak varken, kadınların haklarını gasp eden uydurma hadislerle ortaya çıkmak doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. (Soruşturma süresince müftüyü açığa almayı düşünüyor musunuz?) Hukuki olarak görevden almaya gerek var mı bilmiyorum. Hoca kendisinin okuduğu kitaplardan yola çıkarak bir açıklama yapmıştır. Ben de aynı fakülteden mezun olan bir isim olarak bunun doğru olmadığını söylüyorum, bu bir fikir özgürlüğü. Bazı kesimlerin LGBT’ye özgürlük isterken, bir diğer kesiminse farklı fikirlerini ortaya koymasını cezalandırmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Kalkıp kendi görüşlerimi ortaya koyuyorum. Ben de bir ilahiyatçıyım. İsteyen görüşlerimizi kabul eder. Dayatma yok. Fikir özgürlüğü içerisinde değerlendirmek gerek.”

Erhürman: “Hükümet, ‘vicdanıyla baş başa bırakarak’ görevini yaptığını söylüyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üst’El Hükümeti’nin küçük ortağı Erhan Arıklı’nın, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili yapmış olduğu, “Kendisini vicdanı ile baş başa bırakıyorum, inşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez” ifadeleri üzerine kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Mecliste bir süredir tuhaf bir usul uygulandığını belirten Erhürman, “Muhalefetten bir eleştiri geliyor, hükümet adına Üstel burada olmadığı için sürekli Erhan Arıklı söz alıyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu olmasına rağmen Arıklı, hadislerden çeşitli konulara kadar engin bilgilerini bizimle paylaşıyor” dedi.

“Anlamadığımız şey şu” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Biz Arıklı’nın kişisel görüşlerini merak etmiyoruz. Bir olay yaşanıyor, büyük bir infialle karşılanıyor. Hükümet temsilcisinin son cümlesi; ‘Ahmet Ünsal’ı vicdanıyla baş başa bırakıyorum.’ Hükümet kendisi tarafından atanmış bir görevliyi vicdanıyla baş başa bırakarak sorumluluğunu yerine getirdiğini meclise bildiriyor.”

Ortada soruşturulacak bir konu olmadığını ifade eden Erhürman, her şeyin ortada olduğunu belirtti; “Beklediğimiz, ciddiyetinizi takınmasıdır. Tespitinizi hatırlatıyorum. Uydurma hadislerle konuşan bir başkandan söz ediyorsunuz. Tespitinizin gereğini yaparsınız, görevden alırsınız” ifadelerini kullandı.

Arıklı: “Devlet ‘sen bunu anlatamazsın’ diyemez”

Erhürman’ın açıklamaları üzerine yeniden kürsüye çıkan Erhan Arıklı, “Sizi rahatsız eden nedir anlamaya çalışıyorum. Silahla bunu yapın mı dedi? Kendi düşüncesini anlatıyor. Laik devlet, din işlerine karışmaz. Din adamı camisinde kendi anlayışına göre dini anlatır. Devlet ‘sen bunu anlatamazsın’ diyemez” dedi.

Arıklı, “Hoşunuza gitmeyen bir şeyi susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Billboradlarda anneciğim ben geyim, babacığım be şuyum diyeni fikir özgürlüğü olarak göreceksiniz, filanca adamın sözlerine böyle yapacaksınız. Böyle bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.