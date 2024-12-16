İki toplumlu etkinlikte “konferans ve hukuk çevirmenliğinde etik ve mesleki standartlar” ele alındı

Avrupa Birliği (AB) Dil Alanında Destek Projesi kapsamında “Konferans ve Hukuk Çevirmenliğinde Etik ve Mesleki Standartlar” başlıklı iki toplumlu etkinlik düzenledi.

Proje’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, dünya çapında konferans çevirmenlerini temsil eden meslek örgütü Uluslararası Konferans Çevirmenleri Derneği (AIIC) ile birlikte cumartesi günü Dayanışma Evi’nde yapıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum dil profesyonellerinin bir arada, aynı idealleri paylaşarak çalıştıklarını ve iş birliği yaptıklarını görmenin harika olduğunu" kaydetti.

Etkileşimli grup oturumları ve soru-cevap kısmının ardından verilen öğle yemeği sırasında dil uzmanları Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Bertezzelo ile iki toplumlu iş birlikleri hakkında sohbet etti.

Kıbrıslı çevirmenlerin katılımıyla gerçekleşen iki toplumlu etkinlikte AIIC ve EULITA (Avrupa Hukuk Çevirmenleri Derneği) adına Christiane J. Driesen, hukuk ve konferans çevirmenliğinde mesleki etik ve standartları mercek altına alan kapsamlı sunumlar yaptı.

AIIC’in yeni üye adaylarına ulaşması için çalışmalar yürüten AIIC Vega Ağı temsilcisi Nellie Apostolopoulou, konferans çevirmenleri için kabin adabı ve kişisel gelişimin önemini ele alan bir konuşma yaptı.

Etkinlik, Christiane J. Driesen’in dil haklarının savunulması konusunu ele alan sunumu ile son buldu.

