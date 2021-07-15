İki özel hastanede “yumurta” ticareti

Lefkoşa’da iki özel hastanede 20 yaşından küçük bir kadına yapılan operasyonda yumurtalarının para karşılığında alındığı iddia edildi.

İddia üzerine harekete geçen polis söz konusu özel hastanelere operasyon düzendi. Soruşturma kapsamında sağlık merkezlerindeki bilgisayar, evrak ve dokümanlar incelenmek üzere emare olarak alındı.

Polisin açıklaması şöyle:

“2020 Kasım- Aralık ayları içerisinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren iki ayrı özel hastanede, 20 yaşından küçük bir kadın şahsa gerçekleştirilen operasyon sonucu yumurtalıklarının para karşılığı alındığı yönünde bilgi alınması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu sağlık merkezlerindeki bilgisayar, evrak ve dokümanlar incelenmek üzere emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.”