İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayalar’da uçurumdan düştüğü tespit edilen bir araçta, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, cansız bedenine ulaşılan iki kişinin ismi henüz açıklanmadı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

"15.09.2023 tarihinde saat 11:30 sıralarında, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde, deniz kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düşmüş vaziyette bir araç tespit edilmiştir. Söz konusu araç içerisinde polis tarafından yapılan incelemede, araç içerisinde iki cansız insan bedeni tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor."