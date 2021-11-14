İki araç yüz yüze çarpıştı: 8 yaralı
Tatlısu- Geçitkale anayolunun 5-6 km'leri arasında saat 17.15 sıralarında, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı.
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Tatlısu- Geçitkale anayolunun 5-6 km'leri arasında saat 17.15 sıralarında, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
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