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İki araç yüz yüze çarpıştı: 8 yaralı

İki araç yüz yüze çarpıştı: 8 yaralı

Tatlısu- Geçitkale anayolunun 5-6 km'leri arasında saat 17.15 sıralarında, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı.

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Tatlısu- Geçitkale anayolunun 5-6 km'leri arasında saat 17.15 sıralarında, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

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