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Hürem, evinde ölü olarak bulundu

Hürem, evinde ölü olarak bulundu

Gönyeli'de bugün 53 yaşındaki Hakan Hürem (E) evinde ölü olarak bulundu.

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Gönyeli'de bugün 53 yaşındaki Hakan Hürem (E) evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Hakan Hürem bugün saat 11.00 sıralarında evi içerisinde ölü olarak bulundu. Hürem'e yapılan dış muayenede herhangi bir darp cebir izine rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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