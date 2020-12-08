Hükümet Protokolü imzalanıyor

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin kurulmasına ilişkin protokol bugün saat 17.00’de Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda imzalanıyor.

Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre protokole UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza atacak.