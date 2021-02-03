14:00’te açıklanacak kararlar, muhalefetle paylaşıldı

Parti Başkanları’nın Başbakanlık’taki toplantısı tamamlandı.

Başbakan Ersan Saner ve parti başkanları toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Parti yetkilileri toplantıda görüş alış verişinde bulunma fırsatı olduğunu belirtti ancak bugün 14:00’te açıklanacak kararların muhalefetle bugün paylaşılmasını da ‘geç bulduklarını ifade etti.

Parti yetkilileri ne dedi?

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, bugün açıklanacak kararları yetkili organlarında değerlendireceklerini belirtti.

Kudret Özersay uzlaşıldığı üzere toplantının gerçekleştirildiğini ve görüşlerin paylaşıldığını ve önerilerde bulunduğunu kaydetti.

Önümüzdeki günlerde de bu ve benzeri toplantıların devamı durumunda görüş ve tecrübelerini de paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da bugün açıklanacak kararların daha önce muhalefetle paylaşılmadığını, bugün aktarıldığını, yetkili organlarında bunları değerlendireceklerini kaydetti.

CTP’nin ‘kriz masası’ önerisini hatırlatan Genel Başkanı Erhürman, kriz masasının gerekliliği görüşlerini yineledi.

Başbakan Ersan Saner de bugün 14:00’te açıklanacak paketle ilgili muhalefete bilgi aktarıldığını söyledi, “Basından öğreneceklerine bizden öğrenmelerinin daha faydalı olduğu inancındayım” dedi.