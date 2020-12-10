Hükümet için ‘nisap’ aranıyor!

UBP- DP YDP Azınlık Hükümeti’nin okunacağı Meclis Genel Kurulu’nda ‘toplanma’ için henüz yeter sayıya ulaşılamadı.

Saat 10:00’nda toplanması gereken Meclis Genel Kurulu toplanamadı, Azınlık Hükümeti ‘nisap arıyor’…

UBP, DP ve YDP, şu anda Genel Kurul’a katılması için 25 milletvekili sayısına ulaşabildiği, ‘ikna’ çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Meclis’in açılabilmesi için 26 milletvekilinin Genel Kurul Salonu’na girmesi gerekiyor.

UBP'de iki fire

Elde edilen bilgiye göre UBP Milletvekillleri Yasemi Öztürk ve Oğuzhan Hasipoğlu Meclis Genel Kurulu'nda değil.

Oğuzhan Hasipoğlu'nun 'bakanlık' beklentisi, Öztürk'ün ise HP'den istifa eden Mesut Genç'e 'İskele'den kontenjan adaylığı sözü' verildiği gerekçesi ile Genel Kurul'a katılmadıkları iddia ediliyor.

HP'den istifa edenler hazır...

HP'den istifa eden Milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ise Genel Kurul'a katılmak üzere hazır bekliyor.

‘Öztürk ikna edildi, yola çıktı’ iddiası...

10'da toplanması gereken Meclis Genel Kurulu halen toplanamadı. Meclis Genel Kurulu'na katılmayan UBP'li Vekillerden Yasemi Öztürk'ün 'ikna edildiği' ve Meclis Genel Kurulu'na gelmek üzere yolda olduğu konuşulanlar arasında...

