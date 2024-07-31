Usta sanatçı Genco Erkal’ın sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören 86 yaşındaki usta sanatçı Genco Erkal’ın hesabından yapılan paylaşım, sosyal medyada birçok kişi tarafından Erkal'ın hayatını kaybettiği yönünde algılandı. Bu konuda Erkal’ın yakınlarından henüz bir açıklama gelmedi.