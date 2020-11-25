"Her alanda şiddete karşı ses yükseltemeye devam edeceğiz"

Kuir Kıbrıs Derneği, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında yayınladığı mesajda, her alanda şiddete karşı ses yükseltemeye devam edeceğini kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Hem bedenimize hem de ülkemize yapılan müdahalelere karşı duracağız” denildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) en kısa zamanda tam randımanlı olarak faaliyete geçirilmesinin büyük önemi olduğunu belirten Dernek, yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sığınma evi kurulması, yardım hatlarının daha etkili kullanılması, ekonomik olarak kadınların güçlendirilmesi, ücretsiz hukuki ve psikolojik destek alabilmelerinin hayata geçirilmesi için TOCED’in , toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeyi sağlayabilmesi elzemdir. Gereken kaynağın ayrılmaması sebebiyle yıllardır bu alanlarda ilerleme sağlanamadı, konu özel günlerde siyasilerin süslü cümleleri arasında sıkışıp kaldı. Yasal ilerlemeler her alanda olduğu gibi eril şiddette de toplumsal değişim ve dönüşümün sağlanmasında yeterli değildir. Yazılı olmayan toplumsal kurallar, çoğu zaman şiddeti gizlemekte hatta meşrulaştırmaktadır. Bu sebeple edinilen yasal kazanımların yarattığı illüzyonu dağıtmak ve şiddetin normalleştirilmemesi için her daim tetikte olmalıyız.”Medyanın şiddet konusunda kullandığı dille ilgili de değerlendirmede bulunan Kuir Kıbrıs Derneği, aşk – kıskançlık – boşanma – ayrılık gibi gerekçelerin şiddetle ilişkilendirilemeyeceğini kaydederek, “Çözüm, ayrımcılığı körükleyen ve eşitsizliğe kendince gerekçe bulan toplumsal kuralları alaşağı etmektir” ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Şiddetle etkin mücadele için bütünlükçü bir devlet politikası ve kurumlar arası koordinasyon şart”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle etkin mücadele için bütünlükçü bir devlet politikası ve kurumlar arası koordinasyonun şart olduğunu belirtti.

Harmancı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Mesajında, “Bugün LTB Kadın Sığınma Evi 4. yaşını dolduruyor. 2016 yılında belediyeye ait eski bir binayı amaca uygun şekilde tadil etmiş, halkımızın da desteğiyle ülkenin tek kadın sığınma evi olarak hizmete koymuştuk” diyen Harmancı, “Her yıl 25-30 kadına ve çocuklarına ev sahipliği yapan, güvenli yeni bir hayata adım atmaları için ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunan sığınma evi, yeni yerine taşınma hazırlıklarına başlıyor. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, çok daha ideal fiziksel şartlarda daha fazla direnişçiye hizmet sunabilecek” ifadelerini kullandı.

LTB Kadın Sığınma Evi’nin güvenli barınma hizmeti yanında her yıl 100’ü aşkın direnişçiye de çeşitli koruma ve destek hizmetleri verdiğini vurgulayan Harmancı, ancak sığınma evleri ve diğer koruma ile destek hizmetlerinin aile içi şiddetle mücadelenin sadece bir ayağı olduğunu kaydetti.

Harmancı şöyle devam etti:

“Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle etkin mücadele için bütünlükçü bir devlet politikası ve kurumlar arası koordinasyon şarttır. 2 yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması bu anlamda önemli bir adım olsa da merkez yönetim düzeyinde somut kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki aile içi şiddet ve diğer birçok insan hakkı ihlalleriyle mücadele, bütünlükçü bir sosyal adalet mücadelesinden bağımsız tam anlamıyla başarılı olamayacaktır.”

Sol Hareket:

"Kadına yönelik şiddete hayır"

Sol Hareket, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde,” kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığı bir dönemden geçildiğine” dikkat çekerek, “Bu bağlamda kadınlar ile dayanışmamızı bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddete bir kez daha hayır diyoruz” dedi.

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, 25 Kasım çerçevesinde Sol Hareket olarak taleplerini yineleyerek, şiddetin her türlüsüne karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ünlüyol Sol Hareket’in taleplerini şu şekilde sıraladı;

“Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizlere yönelik tüm cezalar İstanbul sözleşmesi çerçevesinde yürürlüğe girmeli ve uygulanmalı; Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) öncülüğünde hazırlanan ev içi şiddet yasa tasarısının biran önce yasalaşmalı; kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalı; kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmeli; Kadının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmalı; Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalı; Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalı. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalı; Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.”

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar

"Mücadele konusunda hepimize büyük görevler düşüyor"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadına yönelik şiddete karşı verilecek mücadelenin, sadece belli günlerde değil, her zaman gündemde olmasını son derece önemli olduğunu vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Özçınar, güçlü toplumların temelinin oluşmasında çok önemli etkileri olan kadınlara yönelik şiddetin aynı zamanda toplumlara da zarar verdiğini belirtti.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mücadele konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir. Koordineli şekilde sürdürülecek işbirliği ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ciddi adımlar atılabilmesi mümkündür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, bir kez daha kadınlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim”.