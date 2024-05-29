Hayvancıların eylemi Tarım Bakanlığı önüne taşınıyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin 10 gündür devam eden eylemi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınıyor.
A+A-
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin 10 gündür devam eden eylemi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınıyor.
Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin Tarım Bakanlığında süreceğini araçları Başbakanlık önünden kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.
Bu haber toplam 378 defa okunmuştur
Etiketler : tarım bakanlığı, başbakanlık, hayvancılar, hayvan üreticileri