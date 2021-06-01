Hayvancılar Birliği eylemi devam ediyor

Hayvancılar Birliği'nin dün başlattığı eylem devam ediyor. Dünkü eylem ile birlikte araçlarını Meclis önüne bırakan eylemciler, Girne Kapısı'ndan Osman Paşa Caddesi yönünde trafikte sıkışıklığa neden oldu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete ilettikleri 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmış, traktörler ve iş araçlarıyla, Tarım Bakanlığı ve Meclis önünde bazı araçları bırakarak yolu kapatmıştı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde, zaman zaman Meclis’e girmek isteyen eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

Tarım bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ile bir grup hayvancının görüşmesi olumsuz sonuçlanmış, görüşme sonrası hayvancı ‘eyleme’ devam kararı almıştı.

Naimoğulları, saat 19.00 sıralarında eyleme bugün devam etmek üzere Meclis’ten ayrılacaklarını bir grup eylemcinin de araçlarının yanında kalacağını ifade etmişti.

Eylem bugün takviye gelecek olan traktör ve iş araçları ile Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık önünde devam edecek.

Hayvancılar Birliği’nin 6 maddelik talepleri neler?

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,

3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,

4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,

5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,

6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.