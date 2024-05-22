Hayvancı - Hükümet görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Devrim DEMİR

Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde pazartesi günü başlattığı eylem 3. gününde. Taleplerine yanıt alamayan eylemciler dün akşam geç saatlerde Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmede olumlu bir sonuç çıkmadı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin bugün dahada sert olacağını açıklayarak tüm halkı ve çiftçileri Başbakanlık önünde toplanması için çağrı yaptı.

Polis erken saatlerde Başbakanlık önünde toplanmaya başlarken eylemcilerin bir kaç noktada toplanarak traktörlerle Lefkoşa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.