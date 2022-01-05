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Okul kitaplarına %183.30 artış!

Okul kitaplarına %183.30 artış!

Aralık ayında en çok fiyatı artan ilk üç mal; %183.30 okul kitabı (lise), %103.98 salatalık ve %97.13 kabak.

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KKTC’de yıllık enflasyon yüzde 46.09 olarak gerçekleşti. Türk Lirasının döviz karşısında erimesi fiyatlara yansımasıyla aralık ayı hayat pahalılığı ise yüzde 15.16 oldu. Aralık ayında en çok fiyatı artan ilk üç mal; %183.30 okul kitabı (lise), %103.98 salatalık ve %97.13 kabak.

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