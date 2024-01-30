Hava şartları adanın kuzeyini olumsuz etkiliyor

Yılın ilk yoğun yağışları kuzeyde olumsuzluklara neden oluyor. Buzlanma ve toprak kaymaları yaşanıyor, trafik olumsuz etkileniyor...

Hem kolluk güçleri hem de yerel yönetimler, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.,

Bazı yollar şiddetli dolu yağışı nedeniyle oluşan bulanma sonucu trafiğe kapatılırken, bazı yollarda ise aşırı yağışlar sonucu toprak kaymaları yaşanıyor, yollara kayalar düşüyor.

Belediye ekipleri pek çok bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor.

Meteoroloji Dairesi dün yaptığı açıklamada, yağışlı havanın devam edeceğini duyurmuştu.

Verilen bilgiye göre, Çarşamba sabahı yüksek noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor.

Canlı aktarım:

Maraş’ta 15 dönüm sera hortumdan zarar gördü, Atlılar köyünde 4 evi su bastı

Mağusa - Maraş bölgesindeki 10-15 dönümlük sera hortum dolayısıyla “yerle bir” oldu.

Yağışlar kent merkezinde de yedi sekiz noktada su birikintileri oluşturdu. Atlılar köyünde dört evi su bastı. Gazimağusa Büyük Sanayi’de de yer yer su birikintileri oluştu.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa bölgesindeki son durumla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Keser, Meteoroloji Dairesi’nin dünkü uyarısının ardından İlçe Emniyet Kurulu’nu toplayarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Keser, Kaymakamlık, Belediye ve Sivil Savunma ekiplerinin bugün sabah itibarıyla kent içinde kronikleşmiş hale gelen ve her yağmurda sorun teşkil eden yedi-sekiz noktaya gerekli müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.

Gün boyunca arazide olduğunu belirterek, gözlemlerini aktaran Kaymakam Keser, Maraş bölgesinde 10-15 dönüm seranın hortum nedeniyle tamamen zarar gördüğünü anlattı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı

İskele, Mağusa ve Girne ilçeleri ‘riskli’ tespit edildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan başkanlığında toplandı.

Toplantıya, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanında kaymakamlar da katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ilçelerde olması muhtemel sel-su baskınlarına karşı oluşabilecek riskleri, alınacak önlemleri etüt etti, tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının toplanmasını ve kriz sonuçlanana kadar görevde olmasına karar verdi.

Toplantıda ayrıca bölgelerinde meydana gelen afette vatandaşların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için zarar-ziyanın ivedilikle tespit edilerek kaymakamlıklara bildirmesi de istendi.

Öte yandan özellikle riskli bölgeler olarak tespit edilen, İskele, Mağusa ve Girne ilçelerindeki emniyet kurullarının 24 saat görevde olması, sel oluşma riski olan bölgelerde, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, belediyeler, polis ve kaymakamlıkların kapasitesinin artırılmasına da karar verildi.

Polisten sürücülere uyarı

Polis, Gazimağusa - Karpaz Anayolunun, İskele Boğaz Mevkiinde, aşırı yağış nedeniyle yolda su birikintileri oluştuğunu ve görüş mesafesinde azalma meydana geldiğini açıkladı.

Polis açıklamasında, “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

Mağusa ve Girne’de su taşkını

Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri; Mağusa ve Girne’deki su taşkınlarına müdahale etti.

Teşkilattan yapılan açıklamaya göre Mağusa Bölge Müdürlüğü ekipleri, Maraş bölgesinde bulunan Köşe Kahvesi önünde biriken yağmur sularını tahliye etti. Ardından Büyük Sanayi Bölgesinde bulunan Narin Unlu Mamülleri binası önünde biriken yağmur suları, Gazimağusa Belediyesi ekipleri ve KTAK ekibi ile birlikte tahliye edildi.

Öte yandan; Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Girne İtfaiye ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu, Girne Alsancak bölgesinde bulunan bir sitenin bodrum katında bulunan yağmur sularını tahliye etti

Ekip aynı zamanda Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Prestij Sitesi içerisindeki trafo odası ve konutlara ulaşım için kullanılan yolda biriken yağmur suları, Girne Liman yolunda bulunan bir apartman ile Edremit Kavanlar Villalarında bulunan bir evin bodrum katına biriken yağmur sularını tahliye etti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş :

"Yarın 18.00'e kadar yağış ve fırtına etkili olacak"

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, dün yayımladıkları meteorolojik ihbarın geçerliliğini koruduğunu, bugün öğle saatlerinden yarın saat 18.00’e kadar etkili yağış ve fırtına beklediklerini kaydetti.

Sibirya soğuklarının Doğu Akdeniz’e geldiğini, Kıbrıs’ın da bundan etkilendiğini belirten Güneş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece altında, 9 ile 14 derece dolaylarında seyrettiğini ifade etti.

Etkili yağışların yarın sona ereceğini; Perşembe günü de yer yer sağanak beklendiğini belirten Güneş, alçak basınç sisteminin Perşembe itibarıyla bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarına, 14-15 derece dolaylarına yükseleceğini kaydetti.

"Sadece etkili yağış değil, fırtına için de tedbirli olunmalı…”

Lefkoşa’da İlçe Emniyet Kurulu sel ve su baskınlarına karşı toplandı

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, bu sabah 10.00’da İlçe Emniyet Kurulu toplantısı yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre toplantıda, ilçe emniyetinin ve huzurunun sağlanması, belediyeler tarafından sorumluluk bölgesindeki derelerin durumlarının tekrardan kontrol edilmesi ve sel mücadelesinde ihtiyaç duyulan araç gereç ve teçhizatın gözden geçirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi, bölgelerinde bulunan tüm derelerde ve sorun yaşanabilecek alanlarda çevre temizliklerini tamamladıklarını, olası sel ve su baskınları durumunda tüm ekipleri ile birlikte müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Daha önceki yıllarda meydana gelen dere taşmalarından sonra zarar gören Dilekkaya ve Kırıkkale köy girişlerindeki köprülerin genişletildiği, Başpınar’daki köprünün ise tamamıyla yenilendiği ayrıca bölgedeki barajların derinleştirildiği bildirildi. Sel, su baskınları için 4 adet motopomp ve 1 adet de dalgıcın mevcut olduğu, 24 saat olmak üzere ekiplerin hazır olduğu ve 1828 no'lu telefon hattının da Acil Durum Hattı olarak kullanılacağı belirtildi.

Şimdi de Esentepe’de yol çöktü

Esentepe köy girişinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yol yağışlara dayanamadı, çöktü.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çöken yolda incelemeler yapıldığı ve daha büyük tehlikeye sebebiyet vermemesi adına geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Sürücülerin köye geliş ve gidişleri Uzungöl Sokaktan yapılacaktır” denildi.

Hava koşulları üzerine Eğitim Bakanlığı'ndan karne açıklaması:

"Okula gidemeyecek öğrenciler karnelerini uygun zamanda alabilirler"

Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okula gidemeyen öğrencilerin, karnelerini uygun bir zamanda okul idarelerinden alabileceklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin yarın hava koşullarının ağırlaşacağı duyurusu üzerine, karnelerin alınması noktasında ailelerin takdiri gözetilerek, ailelere esneklik sağlanması kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, dileyen öğrenci ve velilerin karnelerini yarın okuldan alabileceği, yarın okula gitmekte güçlük çekenlerin ise kendilerine uygun olan bir zaman diliminde, kayıtlı oldukları okul idarelerinden karnelerini teslim alabilecekleri belirtildi.

Yıldırım köyünü su bastı

Mesarya bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, olumsuzluklara neden oldu.

Yıldırım köyünde yolları ve seraları su bastı.

Ekipler, bölgedeki olumsuzlukları gidermeye çalışıyor.

Yıldırım köyü girişi beyaza büründü

Şiddetli dolu yağışı, Mesarya bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Yıldırım köyünün girişi, adeta beyaza bürünmüş durumda.

Şiddetli dolu yağışı Mesarya'yı etkiledi

Şiddetli dolu yağışı, Mersarya bölgesinde etkili oluyor.

Bölgede yollar buzlanmış durumda.

Lefkoşa - Geçitkale yolunu kullanan yurttaşlar, zorlu anlar yaşıyor.

Denizde hortum çıktı

Kıbrıs’ın güneyinde, Protaras bölgesinde denizde hortum çıktı. O anlar, Phidias Gregoriou tarafından görüntülendi.

Dörtyol - Korkuteli arasında ve Geçitkale – Dörtyol yolları buzlandı

Mağusa - Lefkoşa Anayolunun, Dörtyol - Korkuteli arasında ve Geçitkale - Dörtyol arasındaki güzergahta dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma meydana geldi. Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Karşıyaka - Kozan yolunda yol kayması

Karşıyaka - Kozan yolunda oluşan yol kayması nedeniyle, yol kullanımı sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtildi. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları kullanmaları rica edildi.

Öte yandan, Lapta ile Kayalar'da bazı noktalarda toprak kayması yaşandığı ve kayaların yola doğru düştüğü de gözlemlendi.

Toprak kaymaları yaşandı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kayalar - Sadrazam köy yolunda şiddetli yağış nedeniyle yol boyunca yer yer toprak kaymaları yaşandığını açıkladı.

Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları rica edildi.

Şiddetli rüzgar Girne'de ağaç söktü

Şiddetli rüzgar, Girne’deki Arnavut Kebap isimli işletmede ağaç söktü. İşletme sahibi Ahmet Arnavut, yaşananlar üzerine “Bu kadar zararla kurtulmak da bir kar” yorumunu yaptı.

Dörtyol - Korkuteli arasındaki bölümde buzlanma

Polis, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nun, Dörtyol - Korkuteli arasındaki güzergahta dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini rica etti.

Boğazköy'de olumsuzluklar gideriliyor

Bu bağlamda, Dikmen Belediyesi, Boğazköy Şehitler Caddesi'nde yoğun yağışlardan dolayı yaşanan olumsuzlukların giderilmeye çalışıldığını, ekiplerin ilgili noktada çalışmalar yaptığını duyurdu.

Dikmen Belediyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı, herhangi bir durumun olması durumunda ulaşılabilecek telefon numaralarını paylaştı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Boğazköy Şehitler Caddesindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Şehitler Caddesini kullanan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve zabıta ekiplerimizin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur.

Benzer olumsuzluklar için Dikmen Belediyesi Acil telefon hatlarımız devrededir:

0533 866 2390 / 0533 820 8232 / 0533 870 0511 / 0533 834 3814 / 0533 825 7699"

Ciklos mevkiinde buzlanma yaşanmıştı

Girne - Lefkoşa Anayolu'ndaki Ciklos mevkiinde gece geç saatlerde yaşanan buzlanma nedeniyle ilgili nokta trafiğe kapatılmş, yol temizlenerek sabah saatlerinde yeniden trafiğe açılmıştı.

Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı

Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan gelen uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamadı Antalya’ya döndü.

Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı

Polis sürücüleri uyardı

Polis, yağışların devam etmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

"SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE

Ülkemizde etkili olan, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle;

• Yollarda seyredecek olan araç sürücüleri; şiddetli yağış, sis, taş düşmesi, toprak kayması ve buna benzer sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek afetlerle karşılaşmaları durumunda yavaş ve dikkatli seyretmeleri,

• Kar yağışı olması halinde, kar görmek amacıyla araçlarını tehlikeli dağ yollarına sürmemeleri ve diğer araçlara tehlike arz edecek şekilde yol kenarlarına park etmemeleri,

• Oluşması muhtemel; su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve buna benzer olumsuzlukları öngörerek araçlarını güvenli yerlere park etmeleri.

• Yaşanacak olumsuzluklar karşısında vatandaşlarımızın

“155 Polis İmdat ve 199 İtfaiye” ihbar hatlarını aramaları önemle rica olunur."

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Dairesi dün yaptığı açıklamada, yağışlı havanın devam edeceğini duyurmuştu. Verilen bilgiye göre, Çarşamba sabahı yüksek noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor.

Güneydeki Meteoroloji Dairesi ise, Pazartesi akşamı ile Çarşamba akşamı arasında aşırı yağış ve şiddetli fırtına beklendiğini açıklamış, turuncu alarm verdiğini duyurmuştu.