Hapse girmekle karşı karşıya

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, seferberliğe gitmeyi reddettiği gerekçesiyle bugün yeniden Askeri Mahkeme'de yargıç karşısına çıkarılıyor.

Vicdani Ret İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, Karapaşaoğlu'nun bugünkü dava sonucunda hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm vicdani retciler ve insan hakları aktivistleri, saat 13.00'de Lefkoşa'daki ASAL Şube yerleşkesinde bulunan mahkemeye davet edildi.

Karapaşaoğlu, 2013 yılında askerin seferberlik çağrısına karşı çıkmış ve vicdani reddini açıklayarak 2019 yılına kadar askeri mahkemelerde yargılanmıştı.

2019 yılında ise para cezasına çarptırılmış, ancak bu parayı ödemediği için önce 20 gün hapis cezasına çarptırılmış, ardından da bir üst mahkemenin "insan haklarına aykırı" kararı sonrası, 3 gece 4 gün merkezi cezaevinde kalmıştı.