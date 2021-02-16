Halil Onalt sevenlerini üzdü

Kıbrıslı Türk Hekim 49 yaşındaki Halil Onalt COVID-19 nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetti. Uzun süredir İstanbul’da doktorluk yapan Halil Onalt, eşiyle birlikte yakalandığı COVID-19’a direnemedi. Onalt’ın ölümü Kıbrıs’taki tanıdık ve sevenlerini de yasa boğdu. Aktif kişiliği ile bilinen Onalt’ın Türkiye’de Üniversite Temsilcileri Konseyi (ÜTK) Üyesi olduğu, aynı zamanda bir dönem de başkanlığını yaptığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren KIBES (Kıbrıslılar Bilim, Eğitim, Sağlık Ve Dayanışma Derneği) Kurucusu Dr. Kıvanç Diren, Halil Onalt’ın bugün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Diren, “Aktif, barışçı ve başarılı bir kişiliği kaybettik, acımız büyük” dedi.