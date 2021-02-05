Halil İbrahim Mengi ölü bulundu / Polis: "Öldürülmüş olabilir”

Lefkoşa'da ikamet eden 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi evinde ölü bulundu. Polis ölüm nedeninin “cinayet olabileceğini” açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada “bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait dairede Halil İbrahim MENGİ (E-34) ölü olarak bulundu. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın başına muhtemelen sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.