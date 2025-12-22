Halil Falyalı cinayetinde cezalar onandı, beraatlar bozuldu

Kıbrıs’ta 8 Şubat 2022 günü yasadışı bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu silahlarla taranarak öldürüldü.

Halil Falyalı, Türkiye’deki milyarlarca dolarlık yasadışı bahis pazarının büyük kısmını elinde tutuyordu. ABD ve Avrupa’yı kapsayan bir uyuşturucu ağını yönettiği öne sürülüyordu. ABD’de hakkında açılan bir dava nedeniyle KKTC’den ayrılamıyordu. Çok büyük bir servete sahipti ve parasıyla siyasete yön veriyordu. KKTC ile Türkiye’deki siyasi bağlantıları sayesinde 15 yıl boyunca yargılanmamıştı. Onun büyük rakipleri ise Türkiye’de tutuklandı ya da KKTC’den ayrılmak zorunda kaldı. Sedat Peker, Dubai’de çektiği ifşa videolarıyla yıllarca karanlıkta kalan Halil Falyalı’yı gündeme getirmişti. Onun faaliyetlerini ve ortaklarını anlattıktan sonra Halil Falyalı’nın elinde siyasetçilere ait şantaj arşivi olduğunu öne sürmüştü.

Halil Falyalı’nın öldürülmesinin üç nedeni olabilirdi:

1- Yasadışı bahis pazarının ele geçirilmesi.

2- Uyuşturucu pazarındaki hesaplaşma.

3- Şantaj arşivindeki verilerin ortaya çıkmamasını sağlamak.

Halil Falyalı cinayeti ile ilgili Mustafa Söylemez, İstanbul’da gözaltına alındı. Mustafa Söylemez, geçmişte suç örgütü suçlamasıyla yargılanan ‘Söylemez Kardeşler’in mensubuydu. Söylemez Kardeşler, ‘Üniformalı Çete’ olarak anılıyor. Falyalı Cinayeti sırasında cezaevinde bulunan Mehmet Sena Söylemez GATA mensubu askeri bir doktor. Mustafa Söylemez, eski polis. Faysal Söylemez ise emekli hava astsubay. 1990’larda çok sayıda suçlama yöneltilen çete, Bucak aşiretiyle çatışmaya girmişti. Hatta Sedat Bucak’ı helikopterden lav silahı ile ateş açarak öldürmeyi planladıkları öne sürülmüştü.

Mustafa Söylemez’in cinayetten sonra KKTC’den İstanbul’a uçakla geldiği tespit edilmişti. İddianameye göre; cinayet organizasyonunda yer alan ve KKTC’de yakalanan sanıklar, ilk ifadelerinde Mustafa Söylemez’in talimatlarına uyduklarını ifade etti. Sanıklardan Ömer Tunç’un cinayetten sonra otelde çöpe attığı eldivende barut izi tespit edildi. Kamera kayıtlarında Ömer Tunç’un cinayet günü Mustafa Söylemez ile buluştuğu belirlenmişti. Mustafa Söylemez’in Ercan Havalimanı’nda bıraktığı otomobilde de aynı eldivenden bulunduğu, eldiven ile direksiyon üzerinde barut izi tespit edildiği açıklandı. Otomobilde Mustafa Söylemez’in parmak izi de bulunmuştu.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez, ağabeyi Faysal Söylemez’e tasarlayarak öldürmek suçlaması yöneltildi. Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Söylemez iki kez müebbet hapisle cezalandırdı. Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez ile İstanbul’da buluşan Metin Süs ise beraat etti.

Cinayette kullanılan telefon hatlarını alan Abdurrahim Çelik, hatları Ömer Tunç’a veren Ender Yıldız 25 yıl hapis cezası aldı. Cinayete yardım için KKTC’ye giden kişileri organize eden Cengiz Şener’e de 25 yıl hapis cezası verilmişti.

KKTC’de yakalanan sanıklar ise KKTC yargılandı. Bu davada Ömer Tunç’a müebbet, suikastçıları olay yerine götüren ve buradan kaçıran Veysal Sare’ye 35 yıl hapis cezası verildi. Halil Falyalı’nın otomobilinin otelden çıktığını haber veren Musa Çiçek ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da yargılanan Mustafa Söylemez ile ceza alan diğer sanıklar kararı temyiz etmişti. Mustafa Söylemez ve avukatları, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporunun gerçeği aykırı olduğunu savundu. Yeterli delil bulunmadığını, delillerin hukuka aykırı elde edildiği, sanığa son savunma hakkı tanınmadığını öne sürdüler. Diğer sanıklar da delillerin yetersiz olduğunu ve yargılamanın KKTC’de yapılması gerektiğini iddia etti.

Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı da beraat kararlarının bozulmasını talep etti.

Yargıtay 1. Dairesi, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener’e verilen cezaları onadı. Faysal Söylemez ve Metin Süs hakkındaki beraat kararlarını ise bozdu. KKTC’deki davanın belgelerinin istenip incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiği anlatıldı. Yargıtay 1. Dairesi oy birliğiyle karar verdi.