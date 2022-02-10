Halil Falyalı bugün toprağa veriliyor
Halil Falyalı’nın cenazesinin Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldüğü öğrenildi.
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa veriliyor.
Halil Falyalı’nın cenazesinin Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldüğü öğrenildi.
Evindeki kısa törenin ardından Kumyalı’daki cenaze töreni için yola çıkarılması beklenen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnedilecek.
Güvenlik keşifi yapılıyor
Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine getirilecek.
Burada basının görüntü almasına izin verilmeyecek.
Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yapıyor.
Mezarlığa giriş ise kapatıldı.
Köy girişinde çok sayıda polis görev alıyor.
Cenaze töreni nedeniyle neredeyse her sokakta bir polis görev alıyor.
Falyalı'nın cenazesi konvoy eşliğinde az önce köye giriş yaptı.
[Kumyalı'daki cenazeyi YENİDÜZEN'den Ayşe Güler ve Hüseyin Özbarışcı izliyor]