Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Halil Falyalı bugün toprağa veriliyor
Halil Falyalı bugün toprağa veriliyor

Halil Falyalı bugün toprağa veriliyor

Halil Falyalı’nın cenazesinin Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldüğü öğrenildi.

A+A-

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa veriliyor.

Halil Falyalı’nın cenazesinin Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldüğü öğrenildi.

Evindeki kısa törenin ardından  Kumyalı’daki cenaze töreni için yola çıkarılması beklenen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnedilecek.

Güvenlik keşifi yapılıyor

Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine getirilecek.

Burada basının görüntü almasına izin verilmeyecek.

Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yapıyor.

Mezarlığa giriş ise kapatıldı.

kk-157.jpg

Köy girişinde çok sayıda polis görev alıyor.

c2-187.jpg

Cenaze töreni nedeniyle neredeyse her sokakta bir polis görev alıyor.

c3-100.jpg

Falyalı'nın cenazesi konvoy eşliğinde az önce köye giriş yaptı.

 

 

[Kumyalı'daki cenazeyi YENİDÜZEN'den Ayşe Güler ve Hüseyin Özbarışcı izliyor]

Bu haber toplam 581 defa okunmuştur
Etiketler : , ,