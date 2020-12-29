“Haberde yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildi”

Polis Basın Subaylığı, bugün yerel bir gazetede, “Komplo Pazarlığı” başlığı altında, bir Polis Başmüfettişi hakkında, rüşvet olayı bahane edilerek görevden uzaklaştırıldığının iddia edildiği haberle ilgili açıklama yaptı ve haberde yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildiği ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ilgili Polis Başmüfettişi hakkında; Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme, Sicillerde Sahtekarlık Yapma, Görevi Kötüye Kullanma ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme suçlarından bir dosya; Rüşvet Almak, Resmi Evrak Sahtelemek, Sicillerde Sahtekarlık Yapmak, Yalan İfade Vermeye Teşvik Etmek ve Görevi Kötüye Kullanmak suçlarından ise başka bir dosya olmak üzere 2 ayrı dosyanın Başsavcılığa iletildiği açıklandı.

Her iki dosya ile ilgili dava sürecinin Mahkemede halen devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Yapılan yayının, halen yargısal işlemin devam ettiği sırada işlemi yanlış aksettirerek Polis Genel Müdürlüğünü yıpratıcı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildiği görülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.