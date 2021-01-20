Güzelyurt'ta aşı yok, tepki var

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde 80 yaş üzeri için saat 12.00'de başlayacağı açıklanan Covid-19 aşılaması, bir saat rötarlı devreye giriyor. Merkezde toplanan vatandaş, içerideki bekleme salonunda sırasını alırken görevliler "Bir saat rötarlı başlanacak" bilgisi verdi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde aşı yaptırmaya gelen vatandaşlar, gecikmeden habersiz...

Merkezdeki sağlık çalışanları, "Bu bölgede aşı yapılacağı son anda belli oldu, bu nedenle aşı kartlarımızda küçük bir sorun yaşadık, aşılar ve kartları bekliyoruz. Saat 13.00 gibi başlamayı hedefliyoruz. Buna göre de bitiş saatimizi de öteleyeceğiz" dedi.

Gecikmeyle, merkezdeki kalabalık da giderek artıyor, sosyal mesafe kuralları için endişe duyuluyor.

Güzelyurt'ta aşı olmaya gelen vatandaşlar Merkezdeki bekleme salonuna alınmıyor. Birçok yaşlı merkez önünde bekliyor. Merkez içindeki sosyal mesafenin çiğnenmemesi için bu uygulamanın yapıldığı ifade ediliyor.

Bekleyenlerin ve gelenlerin tepkisi dakikalar geçtikçe artıyor. Merkezde hala aşı olmadığı, bunun 'aşı vermeyi durdurun' talimatından kaynaklandığı belirtilirken, devreye Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin girdiği ifade edildi.